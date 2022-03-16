Ассоциация автодилеров: Ни один зарубежный автопроизводитель не подтвердил уход из России

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась в федеральные структуры за оказанием мер поддержки отрасли, сообщил президент организации, глава татарстанской компании «Транстехсервис» Вячеслав Зубарев в видеообращении к участникам ассоциации.

Он отметил, что на фоне западных санкций и падения курса рубля, растут цены на автомобили и запчасти.

«Идут заявления в прессе об уходе компаний-производителей из России. В том числе упоминаются почти все автомобильные компании. Но при этом ни одна компания из АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса – прим. Т-и) не подтвердила свой уход. Везде есть только официальные уведомления о приостановке отгрузок», – сказал Зубарев.

Он отметил, что в частных беседах с большинством руководителей этих компаний в России, все они выражают надежду на то, что деятельность будет возобновлена.

«По моему мнению, практически все руководители компаний в России – наших партнеров, конечно, всей душой за то, чтобы сохранить бизнес в России. Здесь мы с ними в абсолютно одинаковых позициях находимся. Но не все от них зависит», – полагает глава ассоциации.

Еще одним негативным фактором он назвал снижение покупательской способности клиентов. Он прогнозирует, что продажи новых автомобилей в этом году снизятся в разы.

Зубарев проинформировал, что РОАД обратилась в Минпромторг России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) с предложениями о поддержке отрасли. Отчасти они основаны на предложениях помощи, которая оказывалась в период пандемии.

Дилерам он рекомендовал работать над повышением эффективности и снижением затрат.

«Надеемся, что наша отрасль сохранит дилерскую сеть в том виде, в котором она была. И мы сможем сохранить большую часть рабочих мест, которые есть в наших компаниях до стабилизации ситуации. Ну, и выйдем на тот период, когда мы будем опять думать не о выживаемости, а о прибыли. Я думаю, что закалку мы прошли хорошую и, несмотря на то что с такого рода ситуацией мы не сталкивались никогда, но переживем и это», – заключил Зубарев.