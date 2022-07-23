Ассоциации владельцев кинотеатров: Киностудии ищут каналы для параллельного импорта в РФ

Некоторые зарубежные киностудии ищут каналы для параллельного импорта в Россию, речь идет в том числе о Disney и Sony. Об этом рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Все студии закрыли офисы [в России], но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы, — отметил Воронков. — И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России».

По словам главы ассоциации, несмотря на то, что некоторые киностудии, в том числе Disney, Sony, Paramount, Warner Brothers, не могут официально сказать: «Мы работаем с Россией», — они ищут каналы параллельного импорта, сообщает РИА Новости.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции. Также ряд зарубежных компаний решили приостановить свою деятельность на территории страны. Ранее сообщалось, что корпорация IMAX, которая оказывает услуги одноименной кинематографической системы, покинула Россию с начала июня 2022 года.