Эксперты: Ассистенты стоматологов в Казани зарабатывают 110 тыс. рублей в месяц

В коммерческих стоматологических клиниках Казани средняя зарплата ассистентов стоматологов составляет 57 тыс. рублей, а максимальная – 110 тыс. рублей, сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

По данным сервиса, самую высокую зарплату – от 65 до 110 тыс. рублей – платят медсестрам с опытом от трех лет, работавшим с радиовизиографом и микроскопом. В должностные обязанности медсестер входят ассистирование врачу-стоматологу, подготовка рабочего места к приему, встреча пациентов, контроль наличия медикаментов и расходных материалов, генеральная уборка кабинета, ведение электронных медицинских карт и другие.

Чаще всего кандидатами на такую должность бывают женщины в возрасте 27 лет. Высшее образование имеют 27% соискателей. На прошлом месте они проработали в среднем 2,1 года.