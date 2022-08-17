«Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан»
Региональная общественная организация «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан» была учреждена 8 декабря 2007 года на IX Конференции Ассоциации национально-культурных объединений РТ (АНКО РТ).
Образование Ассамблеи стало воплощением в жизнь поддержанного первым Президентом РТ Минтимером Шаймиевым решения участников Съезда народов Татарстана, прошедшего в Казани в ноябре 2007 года.
Целью деятельности Ассамблеи является всемерное содействие национально-культурному развитию представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан, сохранению их этнокультурной самобытности, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.
Работа Ассамблеи — это большой вклад в мирный, толерантный процесс социально - экономического развития республики, за который она была удостоена премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества 2015 года.
Официальный сайт организации: https://addnt.ru