Региональная общественная организация «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан» была учреждена 8 декабря 2007 года на IX Конференции Ассоциации национально-культурных объединений РТ (АНКО РТ).

Образование Ассамблеи стало воплощением в жизнь поддержанного первым Президентом РТ Минтимером Шаймиевым решения участников Съезда народов Татарстана, прошедшего в Казани в ноябре 2007 года.

Целью деятельности Ассамблеи является всемерное содействие национально-культурному развитию представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан, сохранению их этнокультурной самобытности, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Работа Ассамблеи — это большой вклад в мирный, толерантный процесс социально - экономического развития республики, за который она была удостоена премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества 2015 года.

Официальный сайт организации: https://addnt.ru