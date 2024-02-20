Ассамблея народов Татарстана выиграла 23 млн рублей на этнокультурные проекты

За три года некоммерческие организации Ассамблеи народов Татарстана выиграли гранты на общую сумму более 23 млн рублей. Все проекты направлены на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. Об этом сообщил сегодня руководитель исполкома Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев на VI отчетно-выборной конференции в Казани.

«Ежегодно социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе национальным общественным объединениям, со стороны государства оказывается огромная поддержка в виде грантов и субсидий, выделяемых на конкурсной основе. За отчетное время на реализацию этнокультурных проектов организациями Ассамблеи народов Татарстана получено 35 грантов на общую сумму более 23 млн рублей», – сказал он.

Яковлев отметил русское национально-культурное объединение, которое за три года выиграло пять грантов на сумму более 6,6 млн рублей. Башкирское национально-культурное объединение получило более 1,7 млн рублей, а национально-культурная автономия удмуртов – три гранта на общую сумму 1,6 млн рублей. Также отличился нурлатский Дом дружбы народов, которому на четыре проекта выделено более 3,2 млн рублей.

«Все проекты, подготовленные национальными общественными объединениями Ассамблеи народов Татарстана, направлены на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в республике», – заключил Яковлев.