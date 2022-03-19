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Общество
19 марта 2022  21:03

Ассамблея народов Татарстана собрала гуманитарную помощь для жителей Донбасса

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Ассамблея народов Татарстана собрала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР — всего было подготовлено более 50 коробок. 

«Сегодня два загруженных автобуса доставили все собранные вещи в основной штаб», — отметили в пресс-службе общественной организации.

Продукты, одежда, детское питание, средства гигиены — все это пополнило резерв гумпомощи, которая будет передана нуждающимся.

Ранее сообщалось, что работники КАМАЗа окажут гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

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