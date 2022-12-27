Ассамблея народов Татарстана получила консультативный статус в ООН

Ассамблее народов Татарстана присвоен консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН. Эксперты организации отметили, что опыт, накопленный ассамблеей, в том числе в области взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, с молодежными организациями, востребован на площадке ООН, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«За 30-летие своей деятельности Ассамблея народов Татарстана стала авторитетным участником общественно-политической жизни республики, увеличились национально-культурные организации в ее составе, появились филиалы в муниципальных образованиях, активно работает молодежное крыло, которое уделяет особое внимание вопросам социокультурной адаптации иностранных студентов», – прокомментировал решение ООН глава парламента, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

По его мнению, получение консультативного статуса в международной организации дает возможность для обмена опытом российских регионов в части реализации государственной национальной политики, а также продвижения традиционных ценностей народов России.

«Для Татарстана и России в целом открылась новая площадка для взаимодействия с зарубежными коллегами. И мы постараемся сделать все, чтобы быть услышанными», – подчеркнул Председатель Госсовета.

Консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН присваивается неправительственным организациям, чей экспертный потенциал и накопленный опыт может быть востребован в мировом сообществе и апробирован в государствах – членах ООН.

Консультативный статус – это официальное подтверждение отношений между неправительственными организациями и Организацией Объединенных Наций, позволяющее НПО участвовать в работе ООН.