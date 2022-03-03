Ассамблея народов РТ: Лучшее, что можем сделать сейчас, – это трудиться на благо Родины

Президиум Совета Ассамблеи народов Татарстана призвал многонациональный народ республики к сплочению ради безопасности России. Обращение от имени организации опубликовано на сайте Ассамблеи и Дома дружбы народов РТ.

«Для нас пытаются создать некомфортные условия, ограничить, изолировать в надежде, что мы упадем духом», — говорится в обращении, обращая внимание на наложенные на РФ санкции.

В ассамблее отмечают, что в трудные минуты граждане должны быть рядом и поддерживать друг друга. «Мы можем иметь разные взгляды, убеждения, верования. Но наш дом один — Россия», — пишут авторы письма.

В обращении также подчеркивается, что ассамблея «решительно поддерживает решения руководства страны, направленные, прежде всего, на обеспечение безопасности России».

«Лучшее, что мы можем сделать сейчас, — это трудиться на благо Родины и нашего многонационального народа, создать необходимые условия для последующих поколений», — резюмируют авторы обращения.

Ранее Евросоюз заявил о согласовании самого крупного в истории пакета санкций против России. Решение об ужесточении ограничений принято после подписания Президентом РФ Владимиром Путиным указов о признании независимости ДНР и ЛНР, а также начала спецоперации по защите Донбасса.