Аспирантуру выделят в отдельный уровень профессиональной подготовки, – Минобрнауки РФ

В новой системе высшего образования аспирантура станет отдельным уровнем профессионального обучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В ведомстве отметили, что в настоящее время подготовка кадров высшей квалификации по программам аспирантуры осуществляется в рамках высшего образования. В новой системе этот этап будет выделен в самостоятельный уровень профессионального образования.

В министерстве также добавили, что в России увеличилось количество защищенных кандидатских и докторских диссертаций. В 2025 году защитили более 9 тысяч кандидатских диссертаций – на 9,7% больше, чем в 2024 году, а также свыше 1,2 тысячи докторских диссертаций, что на 10,4% превышает показатель предыдущего года.

Наиболее востребованными научными специальностями у аспирантов в этом учебном году стали системный анализ, управление и обработка информации, статистика; региональная и отраслевая экономика; методология и технология профессионального образования; автоматизация и управление технологическими процессами и производствами; общая педагогика, история педагогики и образования.

На 2026/27 учебный год по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре установлено 18 215 бюджетных мест, уточнили в пресс-службе.