Аспирант КФУ стал финалистом конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

В Москве состоялся Форум финалистов конкурса молодых международников СНГ имени Андрея Громыко. В этом году в мероприятии приняли участие 548 человек из 13 стран СНГ. Аспирант кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Дамир Исламов вошел в число финалистов конкурса.

На форуме группа молодых ученых — участников конкурса под руководством Дамира Исламова выиграла отборочный тур в Институте Европы РАН, и на финальном этапе в МГИМО представила экспертам свой проект по социогуманитарному сотрудничеству на пространстве ЕАЭС.

«Отрадно, что мне удалось достойно представить на крупном форуме Институт международных отношений и в целом Казанский федеральный университет. Особую благодарность хотелось бы выразить доктору исторических наук, своему научному руководителю Гришину Якову Яковлевичу, при содействии которого была подготовлена статья к конкурсу», — отметил Дамир Исламов.