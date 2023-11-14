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Аспирант из Турции Гамза Нур Налбант: Всю мою жизнь татарский язык будет в моем сердце
Обладательница Гран-при IX Международной олимпиады по татарскому языку, аспирант КФУ Гамза Нур Налбант на пленарном заседании Всероссийского форума учителей татарского языка рассказала, как она изучала и почему полюбила татарский язык.
Гамза - филолог из города Бурса Турецкой Республики. В настоящее время она живет и обучается в Казани. В своем выступлении Гамза прежде всего отметила, насколько для нее важна была встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
«Увидеть вас - большая мечта для каждого, кто любит татарский мир. Для меня это тоже было так, я рада вас увидеть», - обратилась она к руководителю республики.
Филолог также поблагодарила Рустама Минниханова за олимпиады по татарскому языку.
«Людям из других стран даете возможность приехать, увидеть Татарстан, Казань. Благодаря этому, в прошлом году впервые побывала в Казани, о чем я мечтала. Сейчас живу в Казани, являюсь аспирантом КФУ. Каждый день, видя минареты Кул Шарифа, мои глаза ликуют. Сбылась самая большая моя мечта», - призналась она.
Родители девушки - турки, но еще в школе она начала читать о тюркских народах.
«Я поставила цель изучить эти языки, познакомиться с этими народами. 11-12 лет назад, слушая в Турции татарские народные песни, я слов не понимала, и плакала от досады, потому что очень хотела понять эти песни. Долгие годы я продолжала их слушать. Так я впитывала звучание языка. Когда начала изучать сам язык, было очень легко, я легко выучила татарский язык, который полюбила всем сердцем», - сказала гость форума.
В 2019 она с красным дипломом окончила кафедру турецкого языка и литературы Стамбульского университета. В 2018 году обучалась в Казахстане.
«Я была в Узбекистане, Кыргызстане, и куда бы ни ездила, продолжала знакомиться с татарами. В Узбекистане татарская бабушка пригласила меня в гости, угостила татарскими блюдами. Я жила мечтой приехать в эти края, познакомиться с вашим народом. Из Казахстана приехала в Турцию, училась в магистратуре. В прошлом году приехала в Татарстан для участия в олимпиаде, затем защитила диссертацию, при помощи гранта пришла учиться в КФУ. Я говорю на турецком, татарском, казахском, уйгурском, узбекском, английском языках, сейчас изучаю русский», - сказала она.
Гамза отметила, что чувствует близость к татарам, а Татарстан является для нее второй родиной.
«Я чувствую свою близость к татарам. Люблю всем сердцем. Всю мою жизнь татарский язык будет жить в моем сердце. Эта земля - моя вторая родина», - сказала филолог, и прочитала свои стихи о Казани.
Заместитель Премьер-министра РТ, руководитель «Милли шура» Василь Шайхразиев поблагодарил девушку: «Это большая гордость видеть вас выступающей здесь в нашей национальной одежде, в калфаке. Спасибо вам!» - сказал Шайхразиев.
Гульнар Гарифуллина
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