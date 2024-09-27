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Общество 27 сентября 2024 12:50

Асия Тимирясова: Важно решение Минниханова о создании новых инженерных школ

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В своем обращении к Госсовету РТ Рустам Минниханов уделил особое внимание развитию науки и образования в Татарстане. Особенно важным стало решение о создании дополнительных новых передовых инженерных школ. Таким мнением по итогам речи Раиса республики поделилась ректор Казанского инновационного университета имени Тимирясова Асия Тимирясова.

«В текущем году было создано шесть передовых инженерных школ. В своем обращении Рустам Минниханов обозначил, что для региона с таким мощным потенциалом этого недостаточно и надо работать над открытием новых на базе ведущих вузов, условия для этого есть», - отметила собеседник.

Важным моментом стало и поручение усилить подготовку инженерных кадров, они сейчас очень востребованы на производствах.

«Важный посыл и о развитии физико-математического образования. В частности, проект “Физико-математический прорыв”. Это повысит интерес школьников к этим наукам и мотивирует их поступать в ведущие технические вузы», - подчеркнула Тимирясова.

#Послание Госсовету РТ 2024 #асия тимирясова
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