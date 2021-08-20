Асия Тимирясова: Учебный год для школьников Татарстана начнется очно

В Татарстане в новом учебном году откроются свыше 1,4 тыс. школ, за парты впервые сядут 40 тыс. первоклассников. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе позволяет начать учебный год очно. Об этом на встрече с министром просвещения РФ рассказала региональный координатор проекта «Новая школа», ректор КИУ им. Тимирясова Асия Тимирясова.

«Торжественные линейки 1 сентября будут проходить в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора — на свежем воздухе, для каждого класса или параллели отдельно, с соблюдением масочного режима. Для многих школьников праздник будет радостным вдвойне: в День знаний в Татарстане откроются семь новых школ и 16 детских садов», — добавила она.

К началу учебного года все школы республики будут обеспечены санитайзерами, средствами индивидуальной защиты и обеззараживания. Кроме того, с самого начала будут запущены утренние фильтры.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и детский обмудсмен Анна Кузнецова также заявили, что по всей России учебный год начнется очно, дистант не предусматривается.

«Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», — сказал Кравцов.

Также уполномоченный при Президенте по правам ребенка добавила, что пока нет точных результатов о действии вакцин на здоровье детей. После получения сведений решения о прививках будут принимать родители, никакой дискриминации школьников и педагогов в этом вопросе быть не должно. «Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно», — подчеркнула Кузнецова.

Все учебные заведения России готовы к учебе в новых реалиях – в период пандемии коронавируса. Чтобы обеспечить безопасность детей и учителей, в каждом регионе будут проработаны меры по повышению антиковидной безопасности в образовательных учреждениях. Данная тема находится на постоянном контроле Минпросвещения РФ.

Ранее депутаты «Единой России» отстояли право студентов на самостоятельное решение в вопросе вакцинации. Теперь в России получение образования и доступ в учебные корпуса и общежития не зависит от наличия прививки.