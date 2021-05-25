Асия Гудзь покинула пост директора казанской службы технадзора после 15 лет работы

После 15 лет бессменной работы свой пост покинула руководитель казанской службы технического надзора Асия Гудзь. Об этом сообщает портал мэрии Казани.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров высказал слова благодарности в адрес бывшего директора. Как было отмечено на встрече с коллективом, которая прошла в офисе компании, при участии Асии Гудзь была разработана и уже много лет реализуется программа капремонта жилого фонда.

Кроме того, среди значимых для города проектов, реализованных под руководством Асии Гудзь, были рекультивация Самосыровской свалки и создание системы «Открытая Казань».

Обязанности директора службы технического надзора теперь будет исполнять Рустем Хусаинов.