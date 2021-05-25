news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
25 мая 2021  14:12

Асия Гудзь покинула пост директора казанской службы технадзора после 15 лет работы

news_top_970_100

После 15 лет бессменной работы свой пост покинула руководитель казанской службы технического надзора Асия Гудзь. Об этом сообщает портал мэрии Казани.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров высказал слова благодарности в адрес бывшего директора. Как было отмечено на встрече с коллективом, которая прошла в офисе компании, при участии Асии Гудзь была разработана и уже много лет реализуется программа капремонта жилого фонда. 

Кроме того, среди значимых для города проектов, реализованных под руководством Асии Гудзь, были рекультивация Самосыровской свалки и создание системы «Открытая Казань».

Обязанности директора службы технического надзора теперь будет исполнять Рустем Хусаинов.

#кадровые перестановки
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное