«Асимметрия в сторону стран БРИКС»: о чем будет Российский венчурный форум в Казани

«Посыл Минобразования РФ в том, что должны развиваться маленькие предприятия, студенческие стартапы»

25-26 апреля в столице Татарстана пройдет XVIII Российский венчурный форум. В этом году его главной темой станет «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций». Как отметил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, в этом году на форум возложены большие надежды – как на площадку взаимодействия начинающих предпринимателей и инвесторов и привлечения финансирования для них.

«В условиях ускоренного импортозамещения и достижения технологического суверенитета, которые являются одними из ведущих задач в России, Татарстану очень важно наращивать компетенции, особенно в сфере технологического развития. Что касается денег, то здесь воронка не такая большая. Да, можно, конечно, те деньги, которые есть, отдать на хороший, зарекомендовавший себя проект. Или на несколько проектов. Но посыл Минобразования РФ в том, что должны развиваться маленькие предприятия, студенческие стартапы. Это нас в каком-то смысле ограничивает, но мы уверены, что это правильно и приведет к результату. Но это не так быстро», – объяснил Минниханов.

По его словам, в 2023 году Фонд поддержки предпринимательства РТ поддержал 364 проекта на общую сумму 737,2 млн рублей. Кроме того, глава Академии наук Татарстана напомнил о том, что Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2024 год Годом научно-технологического развития в республике.

На форум подано рекордное количество заявок

В этом году особый акцент на форуме будет сделан на инверсторах, в частности, из стран БРИКС. Об этом сообщил директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев. «Асимметрия будет в сторону стран БРИКС», – заявил он.

Ожидается большая делегация из КНР, участники из Белоруссии. На сегодняшний день подано рекордное количество заявок - 474. 3% из них – из зарубежных государств. По предварительный прогнозам, стартапы в этом году могут привлечь порядка 50 млн рублей на развитие бизнеса.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Для всех стартапов у нас открыты двери. Мы приглашаем всех. И, даже тех, кто не прошел в качестве участника. Это шанс найти инвесторов уже на стадии идеи вашего проекта. Отдельное внимание в этом году уделено коммуникации», – отметил Галиев.

По его словам, впервые за все время проведения форума он будет длиться сразу два дня. Кроме того, на территории Иннополиса состоится так называемый «нулевой день» для знакомства участников с будущими инвесторами. Он пройдет 24 апреля, а основные мероприятия состоятся 25 и 26 апреля. Будет организована лаунж-зона, где состоявшиеся предприниматели смогут поближе пообщаться с начинающими разработчиками, ознакомятся с их идеями и проектами.

«Компетентные специалисты рождаются в условиях конкуренции и больших рисков»

Согласно федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства», к 2030 году в России должно появиться не менее 40 тысяч инновационных стартапов. Об этом рассказала заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.

«Мы говорим не просто о предпринимателях и стартапах, а именно о технологических. Для того, чтобы с нуля произвести какую-то новую технологию, нужно примерно семь лет. Очевидно, что если студент учится пять лет, то эту технологию не успеют реализовать, поэтому появляется другой инструмент – „Лаборатория стартапов“. Технология, даже если студент решил уйти из этой сферы, не будет пылиться на полках в университете или лаборатории», – пояснила она.

Заместитель главы Минобрнауки РФ также отметила, что по-настоящему компетентные специалисты рождаются из студентов, которые не просто получают те или иные знания, но и отрабатывают их на практике, а затем их окружают рыночными условиями, которые подразумевают конкуренцию и большие финансовые риски.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Мы выращиваем технологическую и предпринимательскую компетенцию, которая востребована на рынке, ведь правительство поставило задачу достижения технологического суверенитета нашей страны. Федеральный проект сложный, но сейчас мы находимся на стыке образования и экономики», – подчеркнула Кирьянова.

Стартапы будущего найдут применение в добыче полезных ископаемых на других планетах

Долгое время считалось, что лучшие идеи для стартапов рождаются за рубежом, но последние годы именитые инвесторы отмечают, что лучшие идеи рождаются именно в России. В том числе и в Татарстане, который уже давно занял место среди самых инновационных регионов страны. Такое мнение на пресс-конференции выразил генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

«Мы ищем людей с горящими глазами, инновационные разработки которых могли бы иметь ведущее значение для страны. Мы активно участвуем в отборе идей, которые разрабатываются в Татарстане, чтобы их авторы могли масштабировать их в рамках возможностей нашей компании. Мы уделяем огромное внимание студентам и вузам в разных регионах и в частности в Татарстане. Рассказываем им о профессиям будущего, потому что заинтересованы в кадрах. Нам необходимо с ними работать не „для галочки“», – сказал он.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

По мнению специалиста, стартапы уже скоро совершенно точно охватят сферы медицины, беспилотного транспорта, энергетики, в том числе ядерной, и все, что связано с робототехникой и биоробототехникой. Новейшие инновационные разработки найдут и кажущееся пока фантастическим применение в промышленности. К примеру, будут использоваться для добычи полезных ископаемых на других планетах.

Российский венчурный форум проводится с 2005 года при поддержке Правительства РТ. Ежегодно он собирает в Казани крупнейшие венчурные фонды, государственные и частные институты развития, инвесторов, бизнес-ангелов и стартапы. В 2023 году Российский венчурный форум посетили свыше 3 тысяч участников. Организаторы – Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана, Ассоциация венчурного инвестирования и Евразийский центр инноваций.

Видео: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»