Asia Times: Военные компании США лоббировали разжигание украинского конфликта

Производители оружия в США лоббировали развязывание противостояния с Россией и разжигание украинского конфликта. Такое мнение высказал автор Asia Times Леонард Гудман, передает РИА Новости.

«Американские производители оружия являются наиболее влиятельными бизнес-группами, определяющими внешнюю политику США», — заявляет обозреватель.

Гудман отмечает, что таким поставщикам вооружения требуются зоны активного конфликта для оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли. Демократическая партия сильно обязана финансирующим ее спонсорам — это военные компании Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. Гудман резюмировал, поставщиков оружия «не волнуют разговоры о дипломатии или риске ядерной войны».

«Короче говоря, богачи требуют, чтобы их прислужники во власти действовали решительно для обеспечения высокой прибыли их инвестиционного капитала», — подчеркивает автор.

Он отмечает, что украинский конфликт стал золотой жилой для оружейной промышленности, а также напомнил, что НАТО расширилась, требуя, чтобы каждый новый член альянса закупал оружие, совместимое с американскими системами вооружений.

Кроме того, обозреватель назвал ряд представителей американского истеблишмента, связанных, по его мнению, с военно-промышленным комплексом. Так, глава Минобороны Ллойд Остин перешел на этот пост непосредственно из правления Raytheon, а советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан был старшим научным сотрудником Фонда Карнеги, финансируемого военной промышленностью.

На фоне спецоперации на Украине, о которой объявил Президент РФ Владимир Путин 24 февраля, США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов.