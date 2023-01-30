Asia Times: Украина потерпит поражение в течение следующих шести месяцев

Украина не сможет долго противостоять ВС России, несмотря на то, что страны НАТО обещали предоставить ей тяжелое вооружение. Об этом пишет обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для Asia Times, передает РИА Новости.

«Логистика, география и арифметика по-прежнему имеют значение в военных действиях. К сожалению для Киева, эти факторы сейчас работают против него, — пишет автор. — Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России».

По мнению Вейхерта, Североатлантический альянс решил передать танки из-за того, что хотел предотвратить полный разгром украинской армии. Однако новые поставки не помогут Владимиру Зеленскому, а только приведут к большим потерям.

Обозреватель также задался вопросом, не являются ли подобные действия НАТО «ошибочными, опасными и даже бесполезными».

«НАТО истощит свои собственные запасы оружия и казну и поставит мир на грань еще одного глобального конфликта великих держав — и все напрасно», — заключил автор.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.