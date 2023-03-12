Asia Times: Поддержка США при наступлении ВСУ на Крым может стать катастрофой для Европы

Киевский режим может попытаться начать наступление на Крым только при поддержке Вашингтона, что обернется катастрофой для Европы. Об этом пишет обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times, передает РИА Новости.

«Весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве», — считает автор.

Он обратил внимание на то, как часто украинские власти угрожают «захватить полуостров», при этом Вашингтон поставляет для этого огромный объем военного снаряжения.

«Сколько еще американских кораблей находится в океане сейчас или прибывает в другие порты, пока неизвестно, — пишет Брайен. — Но известно, что НАТО готовится к переброске, как только начнется украинское наступление».

Он также не исключает того, что Белый дом может предоставить ВСУ авиацию для операции в Крыму: на американские самолеты нанесут украинские опознавательные знаки, но управлять ими будут пилоты из Штатов или стран НАТО. Обозреватель резюмировал, что при достоверном прогнозе касательно операции Европу ждет большая катастрофа, подытожил журналист.

Напомним, в середине февраля заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.