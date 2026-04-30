АСИ запустило очередной сезон конкурса «Знай наших» для растущих российских брендов

Изображение предоставлено организаторами конкурса

Агентство стратегических инициатив совместно с фондом «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ запустило новый, четвертый сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Прием заявок продлится до 1 июня на сайте знайнаших.аси.рф, сообщают организаторы мероприятия.

Принять участие в конкурсе могут малые и средние предприниматели – производители продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома. Особое внимание в этом году Президент России Владимир Путин призвал уделить технологическим брендам. Для этого направления введен ряд отдельных номинаций. Подавать заявки могут команды, занимающиеся кибербезопасностью, искусственным интеллектом и машинным обучением, высокопродуктивным сельским хозяйством, энергетикой будущего, транспортной инфраструктурой и так далее.

«Президент России поставил задачу поддержать компании, формирующие технологическое будущее России, помочь с их продвижением на внутреннем и международных рынках. Конкурс „Знай наших“, уже доказавший свою эффективность, для реализации этой задачи подходит как нельзя лучше. Широкая партнерская сеть <...> формирует уникальный по объему и составу набор мер поддержки, которые работают не только на развитие конкретного бизнеса, но и в целом на формирование технологического суверенитета нашей страны», – выразил уверенность заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.

Советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума «Сильные идеи для нового времени» Антон Кобяков в свою очередь заявил, что конкурс «Знай наших» стал востребованной площадкой для выявления и поддержки сильных компаний, которые формируют современный рынок и представляют Россию. «С каждым новым сезоном конкурса растет число участников, расширяется география проекта, повышается качество и конкурентоспособность представленных брендов», – добавил он.

К числу критериев отбора брендов отнесены локализация не менее 30% и положительная динамика продаж. Победителей конкурса ждут индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам, членство в бизнес-объединениях, участие в крупных форумах, содействие в привлечении инвестиций и масштабная информационная поддержка, заверили в АСИ.

«Технологическое лидерство – ключевое направление стратегии группы ВЭБ. Это лидерство начинается буквально с культуры предпринимательства – с амбиций молодых людей, их готовности участвовать и побеждать в глобальной гонке идей. Бренды-победители конкурса „Знай наших“ смогут не просто заявить о себе на всю страну, но и получить поддержку группы ВЭБ.РФ для реализации своих проектов», – подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева назвала конкурс «Знай наших» «действенным инструментом поддержки малых и средних компаний». «Победители прошлых сезонов получили возможности и ресурсы, которые позволили им нарастить продажи в два-три раза, а в ряде случае даже больше. Очень важно, что конкурс дает шанс заявить о себе предпринимателям из малых городов и населенных пунктов, а значит влияет и на развитие этих территорий», – пояснила она.

Экспертиза заявок и отбор финалистов будут состоять из нескольких этапов. Церемония награждения состоится в июле.