АСИ разработает модули по формированию культуры труда для школьников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Движением первых, обществом «Знание» и РАНХиГС приступает к разработке специальных модулей для школьных программ. Они будут направлены на формирование у учеников культуры труда. Об этом сообщил директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно, его слова приводит «ТАСС».

Ранее на совещании с правительством Владимир Путин заявил о необходимости помогать детям с раннего возраста определяться с профессиональным выбором. Он напомнил, что этот вопрос подробно обсуждался в конце прошлого года на заседании Госсовета по кадрам.

По словам Вайно, профориентация – лишь часть работы. Он отметил, что не менее важно со школы формировать у подростков культуру труда, объяснять им принципы производительности и бережливого производства. В этом году, уточнил он, совместно с партнерами планируется разработать и внедрить соответствующие модули в общеобразовательные программы. Это позволит заложить основы осознанного отношения к труду еще до выбора профессии.

Вайно добавил, что в России уже реализуется комплексная работа по популяризации профессионального образования среди молодежи и ряд регионов демонстрирует успешные результаты. В качестве примера он привел Ямало-Ненецкий автономный округ, который стал пилотной территорией, где при поддержке АСИ выстроили единый маршрут карьерного развития – с шестого класса до трудоустройства на предприятие.

По его словам, регион значительно улучшил позиции в Индексе привлекательности для молодежи, поднявшись с 21-го места в 2024 году сразу на второе. Он связал это прежде всего с тем, что округ стал лидером по доле вакансий – 89% – которые закрываются под запрос бизнеса при поддержке властей, что свидетельствует о реальном взаимодействии экономики и государства. Кроме того, субъект занял четвертое место по направлению «Работа и свое дело».