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Общество
2 февраля 2022  10:15

Асгату Сафарову презентовали пособие начинающего журналиста «Работа в эпоху новых медиа»

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Асгату Сафарову презентовали пособие начинающего журналиста «Работа в эпоху новых медиа»

Руководителю Аппарата Президента РТ Асгату Сафарову представили пособие для начинающих журналистов, изданное «Медиашколой Татмедиа». В ближайшее время пособие «Работа в эпоху новых медиа» можно будет приобрести в розничных точках продажи.
Презентация книги состоялась в казанском IT-парке, где в эти минуты проходит коллегия Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». 
Напомним, в «Медиашколе Татмедиа» открыты несколько направлений подготовки специалистов.

#татмедиа
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