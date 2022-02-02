Асгату Сафарову презентовали пособие начинающего журналиста «Работа в эпоху новых медиа»

Руководителю Аппарата Президента РТ Асгату Сафарову представили пособие для начинающих журналистов, изданное «Медиашколой Татмедиа». В ближайшее время пособие «Работа в эпоху новых медиа» можно будет приобрести в розничных точках продажи.

Презентация книги состоялась в казанском IT-парке, где в эти минуты проходит коллегия Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Напомним, в «Медиашколе Татмедиа» открыты несколько направлений подготовки специалистов.