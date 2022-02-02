Асгат Сафаров: Задача — обеспечить аудитории доступ к контенту на удобных для нее каналах

Чтобы сохранить аудиторию, журналистам важно передавать информацию читателям и зрителям через те каналы, которые удобны публике. Об этом заявил руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров на расширенном заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«Телевидению, радио, печатным изданиям, у которых уже есть сложившаяся аудитория, важно ее сохранить и развиваться в сторону одноканальности, то есть объединения различных каналов коммуникаций в единую систему. Это позволит нам неразрывно быть в контакте с аудиторией. И наша задача —обеспечить аудитории доступ к контенту на удобных для нее каналах в удобном формате», — сказал Сафаров.

Руководитель Аппарата Президента РТ подчеркнул, что важной частью работы журналиста остается фактчекинг.

«В условиях, когда информация распространяется стремительно и не предполагает повторного к ней обращения, это накладывает ответственность на журналиста за достоверность и проверку транслируемых им сведений. Любая неверная интерпретация, ошибка повествования или банальная невнимательность может спровоцировать развитие фейков и нанести ущерб чьим-либо интересам», — отметил Сафаров.