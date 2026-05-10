Асгат Сафаров: Вся жизнь Рената Тимерзянова была борьбой с несправедливостью

Руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым приехал проститься с Ренатом Тимерзяновым, который скончался на 72-м году жизни. Церемония прощания прошла в Культурном центре МВД РТ.

«Дорогие друзья у Высоцкого есть такие строки: „Для меня – будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя“. Вот вся жизнь генерала Тимерзянова — это служение своему отечеству, своей родной республике, служение закону, людям, и борьба за правду и справедливость. В этом и есть Ренат Закиевич, по большому счету, – начиная от учителя физкультуры, заканчивая главным федеральным инспектором по Республике Татарстан, от младшего лейтенанта до генерала полиции. Вся его жизнь была борьбой с несправедливостью», - сказал Асгат Сафаров.

Руководитель администрации Раиса Татарстана отметил честность, глубокую порядочность и бескомпромиссность Рената Тимерзянова.

«Он всегда считал, что враг должен быть уничтожен и никак не иначе. Благодаря вот такой личности, как Ренат Закиевич, нашей команде в то время удалось разобраться и с группировками, и с бандами. Чего это стоило, знаю, наверное, только я, и те люди, которые были близки с ним в то время. Это были и сутки на работе, бессонные ночи, постоянный стресс, конечно, такое не могло не сказаться на его здоровье», – добавил он.

«Татар-информ» рассказывал, что в последние годы Ренат Тимерзянов был помощником Премьер-министра РТ, курирующего подразделения из Республики Татарстан в зоне специальной военной операции.

О том, каким был один из главных борцов с организованной преступностью в республике, Ренат Тимерзянов и что о нем рассказали коллеги, в большом материале «Татар-информа».