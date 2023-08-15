Асгат Сафаров вручил награды татарстанским стрелкам за успешный спортивный сезон

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казанском Кремле сегодня чествовали представителей Федерации пулевой и стендовой стрельбы Татарстана. Награды тренерам и спортсменам, успешно выступившим на соревнованиях спортивного сезона 2023 года, вручил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«У вас получился очень хороший сезон. Главное, что спортсмены Татарстана принимают участие в соревнованиях как на российской, так и на международной арене. Результат спортсменов — это и показатель отличной работы всех тренеров», — сказал Сафаров.

В этом сезоне татарстанцы показали высокие результаты в чемпионате и первенстве России по стендовой стрельбе, а также на II Играх стран СНГ по пулевой стрельбе. Нормативы мастера спорта международного класса выполнили два спортсмена, норматив мастер спорта — тоже два спортсмена.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Представители стендовой стрельбы завоевали 32 медали, в том числе 11 золотых, а представители пулевой стрельбы получили 17 медалей, включая девять золотых.

«Татарстанцы показывают отличные результаты. Наши стендовики выиграли три самых значимых старта сезона — юниорский и юношеский чемпионаты России, чемпионат России среди взрослых по стендовой стрельбе», — подчеркнул руководитель Администрации Раиса РТ и председатель попечительского совета Федерации пулевой и стендовой стрельбы.

По словам Сафарова, для новых достижений и спортивных побед в республике созданы все условия и есть возможности для развития.

«Большая работа проделана, впереди новые задачи и перспективы. Важно полностью выкладываться на тренировках, чтобы победной поступью и дальше продолжать прославлять родную республику и Россию», — обратился Сафаров к стрелкам.

В завершение он поздравил спортсменов по стендовой и пулевой стрельбе с выдающимися достижениями и пожелал побед в следующем сезоне.

Сергей Демин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не останавливаемся на достигнутом, двигаемся вперед», — добавил президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Сергей Демин.

Спортсмены и тренеры награждены ведомственными наградами и благодарностями Раиса Татарстана. Президент федерации Сергей Демин, вице-президенты Фиргат Зиганшин и Николай Васюхин получили юбилейные медали «100 лет ФСО „Динамо“».