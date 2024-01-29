Асгат Сафаров: В верности славным традициям массового спорта — настоящая сила «Динамо» РТ

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Администрации Раиса Татарстана и председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров поздравил спортсменов с днем образования физкультурно-спортивного общества.

«Региональная общественная организация объединяет сильнейшие профессиональные команды, ветеранов движения и тех, кто только делает свои первые шаги в большом спорте», — подчеркнул руководитель Администрации Раиса РТ.

«Во всем этом — в преемственности поколений, в верности славным традициям массового спорта — и есть настоящая сила „Динамо“, неизменная популярность и главный секрет долголетия старейшей организации», — уверен он.

«„Динамо“ Республики Татарстан гордится своими известными на весь мир спортсменами — неоднократными чемпионами Олимпийских игр, мира, Европы и страны. Среди них легендарные и прославленные фехтовальщицы Наиля Гилязова, Ольга Князева и Валентина Никонова, лыжники Федор Симашов, Ольга Данилова, Алия Иксанова, Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков, легкоатлеты Гульнара Самитова-Галкина, Елена Мигунова и Юлия Заруднева, стендовики Светлана Демина и Василий Мосин, тяжелоатлет Андрей Деманов, гребец Артем Косов, волейболисты Екатерина Гамова, Евгения Старцева, Максим Михайлов, Александр Волков, аквабайкеры Александр Курамшин, Екатерина Толокнова и Вячеслав Колотовкин и многие другие», — перечислил Асгат Сафаров.

«Уверен, легендарное движение и впредь будет играть весомую роль в спортивной жизни нашей республики и в судьбах тех, кому близки ценности дружной семьи динамовцев. Желаю вам и всем причастным к этому замечательному празднику новых свершений и красивых побед на благо татарстанского и российского спорта, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия», — заключил руководитель Администрации Раиса РТ.

Сегодня, 29 января, исполняется 98 лет со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо» Татарстана. Двадцатого января 1926 года было принято постановление о создании общества «Динамо», а 29 января — выдано удостоверение о регистрации общества в НКВД. Эта дата и считается официальным днем создания ФСО «Динамо» РТ. Первым председателем Татарского совета «Динамо» стал Иван Кадушин, отмечает пресс-служба общества.