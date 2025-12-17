Асгат Сафаров: Татарстан – один из центров научно-технологического развития России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2025 году Татарстан вновь подтвердил свой статус одного из ведущих центров научно-технологического развития России. Об этом на общем собрании Академии наук РТ по итогам года сообщил руководитель Аппарата Раиса Татарстана Асгат Сафаров.

«2025 год стал периодом дальнейшего поступательного развития научно-образовательного комплекса Татарстана. Академия наук реализовала множество мероприятий, охватывающих как научно-технологическое развитие, так и историко-патриотическое просвещения. В центре внимания были национальные проекты технического лидерства, крупные научные форумы, создание новых центров компетенций и расширение мер поддержки научного сообщества. Все это еще раз укрепило роль республики как одного из центров научно-технологического развития России», – заявил он.

В Татарстане в прошедшем году прошли ряд крупных международных событий, где научные достижения республики получили возможность привлечь инвестиции и расширить свое представительство, добавил Сафаров.

В 2025 году наши институты и ученые были представлены в более чем двадцати ключевых событиях, демонстрируя широкий спектр компетенций – от фундаментальной археологии и сохранения исторического наследия до прорывных цифровых и инженерных технологий, отметил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Особо хочу подчеркнуть, что мы стараемся чтобы участие носило сугубо практический характер. Каждое мероприятие направлено на решение конкретных задач: привлечение инвестиций и поддержку стартапов – на Российском Венчурном Форуме, развитие кадрового потенциала – в Школе РНФ, продвижение проектов на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг», укрепление регионального и международного научного диалога, развитие молодежного научного потенциала – на конференциях с народами Поволжья, тюркскими государствами, китайскими партнерами, в молодежных школах по истории Золотой Орды, археологии, татароведению», – сообщил он.

В 2025-м республика поднялась с третьего на первое место в стране по Индексу зрелости системы управления научно-технологического развития, сохранила лидерские позиции в Национальном рейтинге НТР и рейтинге Инновационного развития регионов, добавил Минниханов.