Асгат Сафаров: Современные реалии накладывают особую ответственность на медиасообщество

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Администрации Раиса Татарстана и председатель совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров поздравил журналистов региона с республиканским Днем печати.

«Современные реалии накладывают особую ответственность на все медиасообщество. Каждый из вас своим проникновенным словом и принципиальной позицией помогает людям ориентироваться в бесконечном потоке информации», — заметил руководитель Администрации Раиса РТ.

«Уверен, высочайшее мастерство, приверженность славным профессиональным традициям, неравнодушное отношение к делу и к судьбе любимой республики будут и впредь определяющими в работе татарстанского корпуса журналистов», — добавил он.

«Желаю всем вам неизменного энтузиазма и творческих успехов, здоровья и благополучия», — заключил Асгат Сафаров.