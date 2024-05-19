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Асгат Сафаров: Современные реалии накладывают особую ответственность на медиасообщество
Руководитель Администрации Раиса Татарстана и председатель совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров поздравил журналистов региона с республиканским Днем печати.
«Современные реалии накладывают особую ответственность на все медиасообщество. Каждый из вас своим проникновенным словом и принципиальной позицией помогает людям ориентироваться в бесконечном потоке информации», — заметил руководитель Администрации Раиса РТ.
«Уверен, высочайшее мастерство, приверженность славным профессиональным традициям, неравнодушное отношение к делу и к судьбе любимой республики будут и впредь определяющими в работе татарстанского корпуса журналистов», — добавил он.
«Желаю всем вам неизменного энтузиазма и творческих успехов, здоровья и благополучия», — заключил Асгат Сафаров.
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