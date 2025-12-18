news_header_top
Общество 18 декабря 2025 14:48

Асгат Сафаров принял участие в «Елке желаний»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнит новогодние желания у четырех детей.

Сафаров организует встречу девятилетнего Радмира из Высокогорского района с волейбольным клубом «Зенит-Казань». Кроме того, Руководитель Администрации Раиса подарит двенадцатилетнему Абдулкариму из Казани беговые лыжи, которые он давно хотел, а Юрию из Лисичанска отправит скейтборд.

Особенно выделяется желание Зарины из Альметьевска, которая попросила подарок-сюрприз. Что именно подарит Асгат Сафаров – пока не известно.

