Асгат Сафаров принял участие в «Елке желаний»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнит новогодние желания у четырех детей.

Сафаров организует встречу девятилетнего Радмира из Высокогорского района с волейбольным клубом «Зенит-Казань». Кроме того, Руководитель Администрации Раиса подарит двенадцатилетнему Абдулкариму из Казани беговые лыжи, которые он давно хотел, а Юрию из Лисичанска отправит скейтборд.

Особенно выделяется желание Зарины из Альметьевска, которая попросила подарок-сюрприз. Что именно подарит Асгат Сафаров – пока не известно.