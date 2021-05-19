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Ру Тат
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19 мая 2021  10:25

Асгат Сафаров поздравил журналистов с Днем печати Республики Татарстан

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Руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров поздравил журналистов республики с Днем печати Республики Татарстан. 

«Высокопрофессиональный, преданный своему делу журналистский корпус всегда был и остается надежной опорой республики в обеспечении ее динамично социально-экономического роста, сохранения всего многообразия историко-культурного наследия Татарстана, развития патриотизма, гражданственности, осознанности в обществе», — говорится в телеграмме на имя руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева.

Асгат Сафаров пожелал всем работникам СМИ республики крепкого здоровья и счастья, неизменного вдохновения и воодушевленности в работе, удачи во всех начинаниях.

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