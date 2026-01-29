Асгат Сафаров поздравил спортобщество «Динамо» РТ с вековым юбилеем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан, председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров направил поздравление по случаю 100-летия спортобщества «Динамо» Татарстана, поблагодарив ветеранов и действующих динамовцев за сохранение традиций и вклад в развитие спорта.

«Дорогие динамовцы! Искренне поздравляю вас с нашим вековым юбилеем!» – обратился Сафаров к участникам движения.

В поздравлении он выразил признательность ветеранам, заложившим и сохранившим традиции спортобщества, подчеркнул гордость за выдающихся динамовцев разных поколений и их успехи на соревнованиях самого высокого уровня. Сафаров поблагодарил ветеранов общества за честный труд и преданность, а также отметил тех, кто продолжает пополнять летопись «Динамо» и помогает добиваться новых побед.

«Общество "Динамо" – первое спортивное общество в нашей стране, объединившее представителей многих видов спорта, – дало начало поистине массовому и всенародному спортивному движению, которое до сих пор сохранилось в России как единый коллектив. И сегодня "Динамо" является одной из самых масштабных спортивных организаций, действующей во всех регионах России, а общество "Динамо" Татарстана, созданное в 1926 году, раньше многих автономных республик, – его флагман», – говорится в поздравлении.

Сафаров отметил, что сложно представить развитие отечественного спорта, если бы в период распада СССР «Динамо» не стало своего рода гарантом стабильности. По его словам, именно обществу удалось в 1990-е сохранить спортивную инфраструктуру и поддержать спортсменов и тренеров, благодаря чему татарстанские атлеты продолжали выступать на крупнейших международных стартах и добиваться побед.

В обращении также перечислены динамовцы Татарстана, внесшие большой вклад в прославление движения: Айно Вялима, Нина Савощенко, Исаак Брен, Николай Тетеркин, Николай Моришичев, Владимир Житлов, Наиля Гилязова, Валентина Никонова, Ольга Князева, Николай Колесников, Светлана Демина, Василий Мосин, Ольга Данилова, Евгений Дементьев, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Гульнара Галкина-Самитова, Егор Мехонцев, Тагир Хайбулаев, Александр Красных, Максим Михайлов, Сергей Тетюхин, Екатерина Гамова, Марта Мартьянова и многие другие.

«Особая гордость республиканского "Динамо" – коллективы в игровых видах спорта, неизменные лидеры отечественного спорта», – подчеркнул Сафаров.

Он напомнил, что мужская и женская волейбольные команды неоднократно становились чемпионами России и обладателями Суперкубка и Кубка России, выигрывали клубные чемпионаты Европы и мира, а в составах национальных сборных поднимались на высшие ступени пьедесталов почета, вплоть до олимпийских.

В поздравлении также отмечается, что обладателями Кубка мира и Кубка европейских чемпионов становилась команда по хоккею с мячом. Сафаров выделил и достижение казанского «Динамо – Ак Барса», 23 раза выигравшего золотые медали чемпионата страны по хоккею на траве среди мужских команд.

Кроме того, в обращении говорится о прогрессе женского клуба «Ак Барс – Динамо» по хоккею на траве, уже в пятый раз ставшего лучшим в стране, а также о победах мужских и женских команд «Динамо-Татарстан» по пляжному волейболу и волейболу на снегу на этапах и финалах Кубков России и чемпионатов России.

Сафаров отметил, что динамовские спортсмены показывают высочайшее спортивное мастерство, и подчеркнул вклад общества в то, что Татарстан признается самым спортивным регионом России, а Казань – спортивной столицей страны.

В поздравлении также отмечено, что «Динамо» Татарстана стабильно в лидерах Всероссийской Спартакиады общества: из 13 проведенных Спартакиад татарстанцы семь раз становились победителями, выигрывая главные старты в соперничестве с крупнейшими регионами.

Сафаров напомнил, что в 2023 году татарстанское «Динамо» победило во Всероссийском смотре-конкурсе по уставной деятельности, посвященном 100-летию образования ВФСО «Динамо», а проведенная работа охватила спорт высших достижений, детский и ветеранский спорт, патриотическое воспитание, благотворительные и культурные мероприятия, медиапространство и другие направления.

«И по всем этим направлениям, это уже исторический факт (!), "Динамо" Республики Татарстан признано лучшей организацией за 100-летнюю историю отечественного Общества "Динамо"», – отметил Сафаров.

Он добавил, что такая оценка мотивирует на новые проекты и достижения, придает импульс всей работе и укрепляет желание нести динамовское знамя.

Сафаров также подчеркнул символичность того, что Динамовские спортивные игры в год 100-летия Всероссийского общества доверили провести Казани. По его словам, соревнования лета 2023 года стали крупнейшими в истории движения: на спортивных аренах столицы Татарстана выступили более 2 тыс. спортсменов из 76 регионов России и пяти стран ближнего зарубежья; победителей и призеров определили в 13 видах спорта, а татарстанские динамовцы одержали командную победу и завоевали множество наград.

В завершение Сафаров подчеркнул, что «Динамо» Татарстана – не только «кузница чемпионов», но и организация, занимающаяся духовно-нравственным и патриотическим воспитанием молодежи, поддержкой массового, ветеранского и детско-юношеского спорта, а также помощью детям-сиротам, детям из малоимущих семей и детям сотрудников органов правопорядка и безопасности, погибших при исполнении служебного и воинского долга.

«Наш 100-летний юбилей – большое и важное событие как для спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, всего движения "Динамо", так и для отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения», – отметил Сафаров.

По его словам, нынешнее поколение динамовцев, сохраняя и развивая традиции, достойно поддерживает лидирующие позиции на спортивных аренах и своими победами вдохновляет молодежь выбирать спорт, здоровый и активный образ жизни.