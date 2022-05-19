Асгат Сафаров поздравил журналистов с Днем печати Татарстана

События последних лет показали, насколько велика роль СМИ в формировании массового сознания и обеспечении общественной стабильности и спокойствия. Об этом руководитель Аппарата Президента РТ, председатель Совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров сказал в поздравительной телеграмме, адресованной руководителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдару Салимгараеву по случаю Дня печати РТ.

«СМИ не случайно называют четвертой властью, и события последних лет еще раз показали нам, насколько велика их роль в формировании массового сознания, в решении стратегических государственных задач просвещения граждан, обеспечения общественной стабильности и спокойствия. Пусть профессионализм, преданное и творческое отношение к избранному призванию, чувство ответственности за будущее Татарстана и всей страны будут основой неизменно вдохновенной работы всего журналистского корпуса нашей республики, служат формированию полной и объективной картины ее многогранной жизнедеятельности, укреплению гражданской сплоченности перед лицом беспрецедентных глобальных вызовов», — сказано в сообщении.

Асгат Сафаров пожелал ветеранам СМИ и всем сотрудникам «Татмедиа» крепкого здоровья, оптимизма, радости увлеченного созидания и достойных свершений на благо татарстанцев.