Общество 19 мая 2026 10:14

Асгат Сафаров поздравил коллектив «Татмедиа» с Днем печати

Руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров поздравил коллектив «Татмедиа» с Днем печати в РТ. Телеграмма направлена на имя руководителя «Татмедиа» Айдара Салимгараева.

«Татарская профессиональная журналистика имеет глубокие исторические корни, богатые традиции, а главное – своих героев – истинных энтузиастов и подвижников печатного дела», – написал Сафаров.

Среди них он выделил просветителя, богослова и общественного деятеля Гатауллу Баязитова, благодаря которому в 1905 году вышел первый номер национальной газеты «Нур».

«Сегодня, в эпоху информационного многоголосья, стремительно меняются формы и методы подачи материалов, но суть работы средств массовой информации, их роль в многогранной жизни республики и страны остается не просто важной, а стратегической», – отметил Асгат Сафаров.

По его словам, от профессиональной позиции журналистов, их компетентности и вовлеченности зависит настоящее и будущее Татарстана.

В завершение обращения Сафаров пожелал коллективу «Татмедиа» творческого настроя, профессионального роста, новых достижений и вдохновения в работе.

#День печати РТ #Асгат Сафаров #татмедиа
