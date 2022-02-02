Асгат Сафаров поддержал распространение газет и журналов «Татмедиа» через маркетплейсы

Распространение печатной продукции через каналы электронной торговли делает газеты и журналы доступными для аудитории за пределами Татарстана. Такое мнение выразил руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан Асгат Сафаров на коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«Мы со своей стороны поддерживаем сбыт выпускаемой печатной продукции через популярные маркетплейсы. Это очень хорошее решение и это позволяет сделать доступной информацию для наших земляков, живущих за пределами республики», — сказал Сафаров.

Среди положительных решений он также отметил создание и распространение уникального контента на языках народов Поволжья в социальных сетях.

Ранее государственный медиахолдинг АО «Татмедиа» начал распространение газет и журналов через маркетплейсы. Продукция показала высокую востребованность во многих регионах России, главным образом в Башкортостане.