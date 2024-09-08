Асгат Сафаров отдал свой голос на выборах в Госсовет Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров сегодня принял участие в выборах депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Асгат Сафаров отдал свой голос на избирательном участке №1747, находящемся в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района РТ.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.