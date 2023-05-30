Асгат Сафаров о новом проекте «Татмедиа»: «Вы на правильном пути!»

В медиалаборатории «Кәеф» («Настроение») состоялась презентация нового русскоязычного медиаресурса «АЙДА media» для современной молодежи, который запускает АО «Татмедиа». Площадку посетили руководитель Аппарата Раиса Татарстана Асгат Сафаров, глава Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

В начале встречи гостям презентации представили медиалабораторию «Кәеф», которая работает на базе журнала «Ялкын». Проект включает три студии, оборудованных под разные задачи: лекторий для онлайн-встреч, сцена для презентаций, студия для записи подкастов, циклограмма для вертикальных видео и фото, локации для проведения прямых эфиров и стримов.

Участники проекта «Шәп блогер», присутствующие на презентации, рассказали о том, как создают контент и общаются с подростками. Они будут обучать молодежь блогингу. Ранее они ездили по районам Татарстана с заявочной кампанией. На обучение в медиашколу поступило более 200 заявок.

Представляя новый продукт «АЙДА media», продюсер медиапроектов, заместитель главного редактора журнала «Ялкын» Рамзия Галимова отметила, что современный молодежный проект нацелен на русскоязычную молодежь от 18 до 25 лет. Он будет освещать самые разные сферы жизни нынешней молодежи и контент будет создаваться «самой молодежью для молодежи».

По ее словам, основными задачами контент-бюро станет формирование комьюнити-пространства, которое дает возможность молодежи напрямую общаться с лидерами общественного мнения и быть услышанными, а также помогать молодежи реализовывать свои медиа проекты. Планируется, что контент будет создаваться на базе журнала «Идель».

Шамиль Садыков напомнил, что будущее за блогерами. Уже в ближайшие годы аудитория перейдет в их руки, уверен он. Айдар Салимгараев подчеркнул, что контент «АЙДА media» будет создаваться для русскоязычной молодежи, так как в этом сегменте есть пробел.

Асгат Сафаров отметил, что удивлен этому факту, так как предполагал, что не хватает именно татароязычного контента. Он пожелал восполнить русскоязычный пробел и спросил, не требуется ли какая-либо помощь с его стороны. «Вы на правильном пути!» — сказал он.