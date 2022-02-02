Асгат Сафаров о будущем медиаотрасли: «Аудитории нужно знать, кто стоит за контентом»

В последний год татарстанские электронные СМИ стали еще ближе к читателям благодаря развитию соцсетей: эти площадки стали главной точкой входа для новой аудитории. Как медиасфера республики изменилась в 2021 году и какое будущее ждет традиционные СМИ? Эти и другие вопросы стали главными на итоговой коллегии Республиканского агентства «Татмедиа».

Асгат Сафаров осмотрел стенды проектов, реализуемых агентством, и ознакомился с новыми тенденциями в медиасфере за прошедший год Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Традиционные СМИ активно осваивают соцсети»

Взаимодействие людей с электронными средствами массовой информации все больше смещается в сторону социальных сетей. Пандемия ускорила этот процесс, и сейчас соцсети стали самостоятельной платформой передачи информации для миллионов читателей. Об этом рассказали гостям выставки на итоговой коллегии республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Участником мероприятия стал руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. Он осмотрел стенды проектов, реализуемых агентством, и ознакомился с новыми тенденциями в медиасфере за прошедший год.

«Пандемия сильно изменила парадигму медиапотребления. Социальные сети и новые медиа на их площадках стали новыми основными точками входа людей в информационную сферу. В ряде случаев эти площадки начинают играть даже большую роль, чем традиционные электронные СМИ», — рассказал Сафарову генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Он добавил, что указанный тренд подтверждается на практике значительным приростом аудитории «новых медиа». Так, количество читателей соцсетей АО «Татмедиа» за последний год выросло сразу на 30%.

«Поэтому сейчас все традиционные СМИ активно осваивают направление социальных сетей, это одно из ключевых направлений для нас», — сообщил гостям выставки Шамиль Садыков.

Шамиль Садыков рассказал, что пандемия сильно изменила парадигму медиапотребления Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Его слова дополнил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Он отметил, что рост аудитории социальных сетей и онлайн-платформ позволяет наладить живую связь для общения между государством и обществом.

«Прошлый год был богат на большие проекты, реализация которых внедрила в практику коммуникационные технологии по взаимодействию власти и общества, в том числе по персонализированной коммуникации», — сказал Айдар Салимгараев.

Один из стендов, которые осмотрел Асгат Сафаров, был посвящен деятельности интернет-газеты «Интертат», работающей на татароязычную аудиторию республики. Портал, который является одним из самых популярных татароязычных онлайн-СМИ Татарстана, за последние годы в разы нарастил поток читателей, рассказал высоким гостям главный редактор «Интертата» Рамис Латыпов.

«Мы вошли в первую десятку рейтинга LiveInternet республики, и сейчас стабильно находимся в данном топе. Это настоящий прорыв, раньше в первую десятку татарские сайты попадали очень редко. Кроме того, количество уникальных читателей в 2021 году у нас впервые превысило отметку 1 млн», — отметил Рамис Латыпов.

Он добавил, что общее число просмотров портала за год составило более 21 млн. Привлекать новых читателей «Интертату» позволяет развитие проектов в соцсетях.

«Недавно мы сделали сторис-сериал, который размещается через соцсеть Instagram. Некоторые серии просмотрели более 100 тыс. раз», — заключил Латыпов.

По окончании осмотра выставки Асгат Сафаров вместе с другими гостями принял участие в заседании годовой коллегии «Татмедиа».

Асгат Сафаров вместе с другими гостями принял участие в заседании годовой коллегии «Татмедиа» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Сотни репортажей из „красных зон“ — это отражение нашего характера»

С главным докладом перед участниками коллегии выступил руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. По его словам, в 2021 году широкое информационное освещение получили темы вакцинации от коронавируса, пандемия, перепись населения, а также Год родных языков и народного единства в РТ, выборы в Государственную Думу, реализация национальных проектов и многие другие.

«Пандемия изменила нас, но не изменила настолько, чтобы поменять отношение к жизни, к профессии. Мы стали больше ценить друг друга, но желания быть первыми, быть внутри событий меньше не стало. Сотни репортажей из „красных зон“ — это отражение нашего характера, желания быть на передовой линии. Даже пандемия не смогла снизить активную, насыщенную событиями жизнь республики», — отметил спикер.

По словам Салимгараева, важный тренд задал Президент Татарстана Рустам Минниханов: большое внимание было уделено всем языкам и народам республики. Так, наряду с проектами на татарском языке, выходили творческие проекты на русском, чувашском, марийском языках, издавались книги башкирских писателей. «И эта практика будет продолжена. Мы все здесь присутствующие осознаем важность межконфессионального и межнационального мира и согласия», — отметил руководитель медиахолдинга.

Салимгараев отметил, что большим событием и испытанием стали выборы депутатов в Государственную Думу. Высокий результат выборов стал показателем интереса к этому событию. Коммуникационные технологии по взаимодействию власти и общества высоко оценили на федеральном уровне, а медиасопровождение выборного процесса 2021 года в Татарстане со слов первого замруководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко было названо «образцовым».

Республика продолжает реализацию масштабных инфраструктурных проектов, заложенных в Стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. По словам руководителя медиахолдинга, татарстанцы активно выражают свою позицию в отношении строительства дорог, создании новых производств, переработки мусора, формировании общественных пространств. И только активный диалог власти и жителей республики позволяет находить оптимальные решения.

«Мы с вами вместе создаем эту площадку диалога. Не всегда приятную, но в целом конструктивную и направленную на поиск решения. Нам очень важно сохранить этот баланс справедливости. Правильной критики и умения видеть позитивные процессы, которые меняют нашу жизнь в лучшую сторону», — резюмировал Айдар Салимгараев.

С главным докладом перед участниками коллегии выступил Айдар Салимгараев Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В карантин вырос спрос на достоверную информацию»

Ключевым новостным источником среди жителей Татарстана, продолжил Салимгараев, остаются официальные новостные сайты в Интернете. Он подчеркнул, что Татарстан по-прежнему остается одним из читающих регионов России. По обеспеченности прессой республика занимает лидирующие место.

«Однако мы понимаем, что произошло полное перераспределение потребления контента и теперь традиционные модели претерпевают серьезные изменения — неотъемлемой их частью стали онлайновые, мобильные каналы доставки контента, прямая коммуникация с читателями через социальные сети», — отметил он.

Руководитель агентства напомнил, что в период пандемии существенно обострились системные проблемы дистрибуции печатных СМИ. Почти полное прекращение работы киосков прессы во время локдауна 2020 года усугубило падение розничных тиражей — к началу 2021 года они сократились практически наполовину по всей стране.

«Самоизоляция и другие ограничения крайне негативно отразились на рынке печатной прессы, доступности газет и журналов. Вместе с тем период карантинных ограничений еще раз доказал, что доверие к достоверной качественной информации, подготовленной профессиональными редакционными командами, в новых условиях выросло», — добавил он.

На сегодняшний день социальные сети, ранее выполнявшие в обществе исключительно коммуникативную функцию, сейчас являются для пользователей источниками надежной новостной информации.

«Так, каждый четвертый россиянин в большей степени доверяет именно тем СМИ, которые представлены в социальных сетях. Среди молодежи данная тенденция прослеживается еще более отчетливо. Однако ключевым новостным источником, как и годом ранее, остаются официальные новостные сайты в Интернете», — резюмировал Айдар Салимгараев.

«Через запросы поколения „Z“ находим точки роста»

В 2021 году «Татмедиа» продолжила экспансию на рынке детских и подростковых медиа, рассказал руководитель агенства. Одними из успешных проектов стали «Татмедиа Junior» и фабрика TikTok «Шаян ТВ».

«Прибегая к запросам поколения „Z“, находим точки роста и совершенствования контента. Один из успешных таких проектов — это „Татмедиа Junior“, как пример перспективной работы традиционных периодических изданий в интернете и применения принципов омниканальности. Проект направлен на сохранение и развитие татарского языка, поддержания интереса детей и молодежи к родному языку, формирования устойчивой потребления контента на татарском языке в условиях продолжающегося развития новых медиа», — сообщил спикер.

Айдар Салимгараев подчеркнул важность закрепления накопленного опыта, увеличения просмотров в YouTube, Instagram и TikTok, а также роста числа обучающих офлайн-мероприятий с юными зрителями.

В 2021 году «Татмедиа» продолжила экспансию на рынке детских и подростковых медиа Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В августе 2021 года благодаря поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова была запущена работа фабрики TikTok «Шаян ТВ», цель которой — активизация познавательного интереса детей к изучению татарского языка и приобщению к национальной культуре. Фабрика TikTok «Шаян ТВ» является творческим объединением юных блогеров, площадкой для развития юных талантов и подготовки кадров для дальнейшей работы в медиасфере республики.

Чат-ботами «Татмедиа» в Telegram воспользовались более 350 тыс. человек

В 2021 году агентством «Татмедиа» при содействии Аппарата Президента Татарстана совместно с министерствами и ведомствами на площадке Telegram реализован проект «фабрика чат-ботов». На сегодня услугами данных ботов уже воспользовались более 350 тыс. человек, сообщил Айдар Салимгараев.

Чат-бот был запущен в целях достоверного доведения до населения об услугах и сервисах, предоставляемых государством, в том числе электронных; повышения их качества; оперативного реагирования на возникающие запросы и установления обратной связи с населением.

Данная работа будет продолжена, планируется развивать чат-боты других министерств и ведомств. Реализация проекта позволяет установить доверительный адресный канал коммуникации, держать интересы и запросы общества под контролем, повысить качество цифровой коммуникаций власти и общества.

«Объявленный 2022 год в Татарстане Годом цифровизации — подтверждение того, что настигающая всеобщая цифровая трансформация требует переформатирования работы в соответствии с новыми вызовами и запросами аудитории», — заключил Салимгараев.

Цели-2022: Единая медиаплатформа РТ и создание digital-архива прессы

Продолжая тему цифровизации, Салимгараев поделился планами агентства на этот год. В 2022 году планируется запустить Единую цифровую платформу для трансляции всех теле- и радиоканалов республики. Продукт разрабатывается «Татмедиа» в виде мобильного приложения на iOS и Android.

Цель новшества — предоставить населению республики доступ к единому полю теле- и радиопродуктов. Также в ряде планируемых мероприятий на этот год Всероссийский форум «Цифровые коммуникации в госсекторе: вызовы будущего» — площадка для обсуждения актуальных трендов коммуникаций государства с гражданами в цифровой среде.

В рамках форума политики, руководители региональных коммуникационных блоков, специалисты по коммуникациям и PR, политтехнологи, эксперты обсудят будущее цифровых коммуникаций государства с гражданами, эффективные практики выстраивания коммуникаций и подходы к повышению доверия жителей.

В 2022 году планируется запустить Единую цифровую платформу для трансляции всех теле- и радиоканалов республики Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Помимо этого, продолжится реализация использования технологий структурирования данных Big data, аналитических исследований, работы с мессенджерами, контрагентами и другими цифровыми проектами.

«Также планируется создание цифрового архива журналов и газет с возможностями полнотекстового поиска, что облегчит доступ к архивным материалам и сохранит их надолго в цифровой памяти», — поделился планами глава ведомства Айдар Салимгараев.

О будущем пресс-служб: «Важно опережать события, а не следовать за кризисами»

Отдельно Айдар Салимгараев остановился на работе пресс-служб, как основного связующего звена между государственными ведомствами и обществом. Для работы с населением необходимо расширить функционал пресс-секретарей и повысить статус этой профессии, подчеркнул руководитель агентства «Татмедиа».

По его словам, роль этих специалистов, от которых напрямую зависит репутация органов государственной власти в медиапространстве, сегодня остается незначительной.

«В настоящее время ключевым направлением деятельности пресс-служб министерств и ведомств Татарстана является в основном подготовка текстов пресс-релизов и взаимодействие со СМИ», — заметил он.

Салимгараев также отметил, что далеко не во всех органах госвласти штатным расписанием определена ставка пресс-секретаря. В большинстве случаев сотрудники пресс-службы оформлены на ставки в организационных и административно-хозяйственных отделах, бухгалтерии, подведомственных структурах.

По словам спикера, на сегодняшний день агентством «Татмедиа» в целях реализации антикризисных коммуникаций выстроена система взаимодействия с пресс-службами государственных, муниципальных органов власти. Внедрена в практику система медиапланирования, оперативного реагирования.

«В сегодняшних реалиях необходимо говорить о стратегии коммуникации ведомств, муниципалитетов, системообразующих предприятий. Важно опережать события, формировать общественное мнение, а не следовать за кризисами, — подчеркнул спикер. — Мы в свою очередь готовы выступить неким единым методологическим центром ответственности и контроля по формированию механизмов взаимодействия власти и населения для диалога с обществом», — объяснил Салимгараев.

По словам Александра Ляпина, в России основной прирост пользователей социальных сетей происходит за счет возрастной аудитории Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Медиаэксперт: Старшее поколение мигрирует в соцсети, но телевещание рано хоронить

Тему соцсетей, не раз прозвучавшую на нынешней коллегии, продолжил еще один гость заседания - директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин. По его словам, в России основной прирост пользователей социальных сетей происходит за счет возрастной аудитории. В то же время, такой традиционный формат, как телевещание, никуда не уходит. Вместо этого телепрограммы все чаще смотрят через смартфоны и другие гаджеты.

«90% россиян используют соцсети. Лидеры использования — категория в возрасте 14-45 лет. Но в последние два-три года основной прирост пользователей соцсетей, как и в целом интернета, происходит за счет возрастной аудитории. Это связано с несколькими причинами», — сказал докладчик.

Ляпин уточнил, что в целом возрастные граждане больше пользуются интернетом, в том числе за счет использования госуслуг, которые развиваются в «цифре». Кроме того, молодые люди способствуют тому, чтобы возрастная категория выходила в интернет, общалась в соцсетях.

«Лидерами по-прежнему являются “Инстаграм”, “ВКонтакте” и “ТикТок”. Активно используются мессенджеры, самый популярный — “Ватсап”. Касаемо соцсетей хочется отметить новое явление, которое заключается в том, что трафик постепенно перетекает из телевизионного прайм-тайм в использование интернета. Что касается дней недели, то примерно одинаковое пользование, практически стерлась эта грань — в соцсетях сидят и в будни, и в выходные», — констатировал он.

По словам спикера, наряду с профессиональным контентом, увеличивается потребление в соцсетях любительского контента. «По сравнению с 2020 годом доля просмотра видеоконтента немного снизилась, как и некоторые другие показатели видеопотребления. Скорее всего, это связано с тем, что в 2020 году были ограничения в связи с пандемией. Тем не менее понятно, что видеоконтент занял лидирующую позицию надолго, на него обращают внимание», — подчеркнул он.

Ляпин добавил, что наблюдается сокращение длительности контента. Сегодня россияне не всегда готовы смотреть длинные выпуски, среднее время, которое сохраняет внимание пользователя при просмотре видеоконтента, составляет 12-15 минут. «При этом растет популярность сериалов. Это говорит о том, что пользователи все еще готовы к длинным историям, но они не готовы смотреть их большими кусками. Требуется дробление контента», — отметил он.

«Несмотря на то что интернет уже давно стал одним из главных каналов потребления информации, телевидение все равно остается лидирующим каналом — 89% россиян так или иначе смотрят телевидение. Причем в будни около 2,5 часов, в выходные — 3,5 часа. Главные темы уже несколько лет не меняются. Это, конечно, просмотр кино, новостей и сериалов», — продолжил директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета.

По его словам, на 10% к уровню 2020 года увеличилось количество пользователей, которые смотрят ТВ-программы со смартфона, 7% с помощью ноутбуков.

«Идет тенденция к мультиэкранности. Это означает, что пользователи, когда смотрят телевизор, параллельно используют смартфоны. 86% пользователей, особенно молодежь, параллельно с ТВ используют смартфоны. То есть развивается такого рода мультиэкранность. Но большой экран, то есть телевизор, по-прежнему востребован. Это связано с сильным ростом популярности онлайн-кинотеатров по подписке. Растет, кстати, и доля выхода в интернет через телевизоры, что связано с просмотром онлайн-кино», — резюмировал Ляпин.

Сафаров: «В 2021 году “Татмедиа” достойно освещало многогранную деятельность Татарстана»

Под конец заседания слово взял руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. Он высоко оценил итоги работы агентства «Татмедиа» в прошлом году.

«Реалии таковы, что коммуникационная сфера стремительно расширяется, призывая нас, органы власти, на новые площадки для общения с жителями. На Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям “Татмедиа”, как на полномочный орган Правительства РТ, лежит ответственность за информационный климат в Татарстане», — рассказал Сафаров.

Асгат Сафаров высоко оценил итоги работы агентства «Татмедиа» в прошлом году Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Руководитель Аппарата Президента РТ напомнил, прошлый год был богат на общественно-политические события: прошли выборы в Государственную Думу России восьмого созыва, организована и проведена Всероссийская перепись населения. При этом работа продолжалась в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

«Задачи, стоящие перед отраслью в прошлом году по освещению многогранной деятельности республики, выстраиванию конструктивного диалога с населением в целом выполнены достойно», — отметил Сафаров.

«Цифровые сервисы нужно делать с учетом мнения тех, для кого они создаются»

Важным пунктом выступления Асгата Сафарова стали новые задачи, стоящие перед медиаотраслью региона. Руководитель Аппарата Президента РТ анонсировал создание системы анализа медиаполя в республике.

«Важным шагом для повышения качества взаимодействия с жителями Татарстана должно стать создание комплексной системы анализа медиаполя с использованием цифровых технологий и инструментов социологии», — отметил Сафаров.

Он также подчеркнул, что в части цифровых решений важно не только ориентироваться на созданные кем-то продукты и сервисы, но и инициировать создание собственных. «Что вы ("Татмедиа", — прим. Т-и) и делаете. Продукты должны рождаться под конкретные задачи и с учетом мнений тех, для кого эти продукты разрабатывались. В этом смысле, Айдар Саигараевич, вы на правильном пути», — отметил руководитель Аппарата Президента РТ, обращаясь к руководителю РА «Татмедиа» Айдару Салимгараеву.

«Использование маркетплейсов делает нашу прессу доступнее для земляков за пределами РТ»

Еще один тренд последних двух лет — резкий рост маркетплейсов — также необходимо использовать на благо медиаотрасли республики, продолжил доклад Асгат Сафаров. Распространение печатной продукции через каналы электронной торговли делает республиканские газеты и журналы значительно доступнее для татароязычной аудитории за пределами Татарстана.

«Мы со своей стороны поддерживаем сбыт выпускаемой печатной продукции через популярные маркетплейсы. Это очень хорошее решение и это позволяет сделать доступной информацию для наших земляков, живущих за пределами республики», — сказал Сафаров.

Распространение печатной продукции через каналы электронной торговли делает республиканские газеты и журналы значительно доступнее для татароязычной аудитории за пределами Татарстана Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Среди положительных решений он также отметил создание и распространение уникального контента на языках народов Поволжья в социальных сетях.

Ранее государственный медиахолдинг АО «Татмедиа» начал распространение газет и журналов через маркетплейсы. Продукция показала высокую востребованность во многих регионах России, главным образом в Башкортостане.

«Нужно привлечь внимание читателя в первые 3 секунды, иначе он уйдет»

В завершение своей речи Асгат Сафаров остановился на социальном аспекте современной журналистики. Акцентировать внимание онлайн-читателей на действительно важной и социально-значимой информации непросто, с учетом большого количества развлекательного и рекламного контента. Для этого журналистам важно заботиться о развитии собственного авторского бренда, пояснил спикер.

«Реалии таковы, что практически все свободное время потребитель проводит с гаджетами. Цикл внимания аудитории сократился. В этом смысле социально значимая информация конкурирует за внимание аудитории с развлечениями и рекламой. И перед вами стоит непростая задача привлечь внимание читателя и зрителя в первые 3 секунды. Иначе он переключится на что-то другое», — сказал Сафаров.

Руководитель Аппарата Президента РТ пояснил, что с развитием цифровых технологий, важной составляющей становится личность журналиста, формирование его личного бренда в социальных сетях.

«Аудитории мало самого контента, ей интересно знать, кто за ним стоит. Что автор думает об актуальных темах повестки, чем увлекается, что он ест на завтрак. Развитие личного бренда журналиста способствует возникновению у него авторитета в глазах аудитории. Поэтому важно вкладываться в людей, в авторов, поощрять их желание получать дополнительное образование. При такой модели отношений выиграют обе стороны», — резюмировал Асгат Сафаров.

С развитием цифровых технологий важной составляющей становится личность журналиста, формирование его личного бренда в социальных сетях Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Задача — обеспечить аудитории доступ к контенту на удобных для нее каналах»

В своем выступлении Асгат Сафаров обратил внимание, что журналистам важно передавать информацию читателям и зрителям на тех каналах, которые им удобны.

«У телевидения, радио, печатных изданий, у которых уже есть сложившаяся аудитория, — ее важно сохранить и развивать в пользу одноканальности, то есть объединения различных каналов коммуникаций в единую систему. Это позволит нам неразрывно быть в контакте с аудиторией. И наша задача обеспечить аудитории доступ к контенту на удобных для нее каналах в удобном формате», — сказал Сафаров.

Он подчеркнул, что важной частью работы журналиста остается фактчекинг.

«В условиях, когда информация распространяется стремительно и не предполагает повторного к ней обращения, — это накладывает ответственность на журналиста за достоверность и проверку транслируемых им сведений. Любая неверная интерпретация, ошибка повествования, или банальная невнимательность может спровоцировать развитие фейков и нанести ущерб чтим-либо интересам», — уточнил Сафаров.

Руководитель Аппарата Президента РТ отметил, что государственная информационная политика Татарстан должна давать каждому жителю республики информацию, необходимую ему в данный момент.

«Изучение особенностей сценариев потребления информации гражданами, позволит перейти от широкого информирования к высокоточному и сегментированному. Каждый сможет получать именно ту информацию, которая ему нужна в данный момент. В этом смысле ваша миссия — обеспечить переход к модели человекоцентричности заинтересованных министерств и ведомств республики. Здесь фокус должен быть сориентирован на людях, а не на технологиях», — расставил акценты Асгат Сафаров.