Асгат Сафаров: «Мы почти завершили работы в Свияжске и Болгаре, на очереди – Билярск»

Билярск должен стать таким же привлекательным местом для туристов, как Болгар и Свияжск. Что для этого необходимо и какую выгоду получат жители Алексеевского района от появления трассы до Альметьевска, обсудили сегодня на заседании Совета муниципалитета.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Следущий на очереди после Свияжска и Болгара - Билярск, это подтвердил Минниханов»

Развитие внутреннего туризма в Алексеевском районе стало одной из наиболее ярких тем, обсуждавшихся на заседании Совета. На территории муниципалитета находится город Билярск, который когда-то был столицей Волжско-Камской Булгарии. По словам руководителя Администрации Раиса Татарстана Асгата Сафарова, вскоре власти республики плотно займутся развитием объекта, что позволит ему встать в один ряд с такими достопримечательностями, как Великий Болгар и Свияжск.

«Мы практически завершили все запланированные работы в Свияжске и Великом Болгаре. Уверенно говорю, в перспективе будет Указ о Билярске. Это подтвердил и Раис Татарстана Рустам Минниханов во время последнего визита в район. Лишь объективные обстоятельства не позволяют нам приступить к работам прямо сейчас», –сообщил Сафаров.

Он напомнил, что Алексеевский район очень удобно расположен географически, в самом центре Татарстана, недалеко от столицы, и на его территории находится много историко-культурных объектов. Всеми этими преимуществами нужно воспользоваться. Кроме того, развить туристическую сферу муниципалитету поможет строящаяся в настоящее время платная трасса «Алексеевское - Альметьевск».

«Хочу особо выделить проект дороги "Шали – Бавлы" на участке Алексеевское – Альметьевск. Его реализация открывает перед вашим районом перспективы развития придорожного сервиса, улучшения транспортной доступности и укрепления межмуниципальных связей с городами и районами Юго-Востока Татарстана», – заключил Сафаров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Необходимо повысить реальные доходы населения»

С какими результатами завершил год Алексеевский район рассказал глава – Сергей Демидов. По его словам, средняя заработная плата в среднем составила около 46 тыс. рублей.

Асгат Сафаров со ссылкой на аналитические данные заявил, что реальные доходы граждан куда ниже и по этому показателю район занимает одно из последних мест в республике.

«По предоставленным данным, средняя заработная плата в Алексеевском районе Татарстана по итогам 2022 года составила чуть более 46 тыс. рублей. Это 17 место в республике. Но у нас есть аналитика, согласно которой доход значительного числа граждан остается значительно ниже. К примеру, в сфере АПК средний уровень оплаты составил около 31,5 тыс. рублей. Это один из самых низких показателей во всем регионе», – заявил Сафаров.

По его словам, уровень бедности в Алексеевском районе в 1,7 раз превышает средний показатель по Татарстану.

«Руководству района вместе с предприятиями и бизнес-сообществами необходимо реализовать комплекс дополнительных мер, направленных на повышение реальных доходов населения», – поручил глава Администрации Раиса Татарстана.

Демидов признал, что в этом направлении есть серьезные недоработки. Он сказал, что эта тема будет для района ключевой в 2023 году.

«По средней заработной плате по Татарстану мы отстаем на 10%, а в сферах торговли и сельского хозяйства мы вообще значительно отстаем даже от среднерайонных показателей. Мы сильно недорабатываем в этой сфере. Исправление этой ситуации будет приоритетом в этом году», – заверил глава района.

Также он рассказал Сафарову о проблеме износа водопроводных сетей. По заявлению жителей района, большая часть коммуникаций сильно изношена, а действующая программа обновления не позволяет отремонтировать все трубы.

В ответ руководитель Администрации Раиса Татарстана заверил, что новая программа уже разработана в целом по республике.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Одна из точек экономического роста района - промпарк «Алексеевское»

Развитие экономики района в ближайшие годы будет связано с промышленным парком «Алексеевское», считает Сафаров. В прошлом году на территории промпарка произвели продукции на 250 млн рублей.

«На сегодняшний день в промпарке четыре резидента, но в перспективе он может стать точкой серьезного экономического роста района, эту территорию необходимо развивать», – поручил руководитель Аппарата Раиса Татарстана.

На средства бюджета Татарстана были проведены сети газо- и электроснабжения, а также построены внутриплощадочные дороги на 40 млн рублей.

«К началу следующего строительного сезона мы будем иметь полностью инфраструктурно оснащенную площадку», – пообещал глава района.

По окончании заседания был подписан первый договор с частным инвестором, который в ближайшее время начнет вкладывать инвестиции в промпарк.