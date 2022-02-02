Асгат Сафаров: «Миссия — обеспечить переход к модели человекоцентричности министерств»

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Государственная информационная политика Татарстана должна выстраиваться таким образом, чтобы каждый житель республики мог получить информацию, необходимую ему в данный момент. Такое поручение сформулировал руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров на расширенном заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«Изучение особенностей сценариев потребления информации гражданами позволит перейти от широкого информирования к высокоточному и сегментированному. Каждый сможет получать именно ту информацию, которая ему нужна в данный момент. В этом смысле ваша миссия — обеспечить переход к модели человекоцентричности заинтересованных министерств и ведомств республики. Здесь фокус должен быть на людях, а не на технологиях», — подчеркнул Сафаров.

Руководитель Аппарата Президента РТ обратил внимание на то, что многие руководители министерств и ведомств недооценивают важность этих задач и работу сотрудников пресс-служб структур, которыми они руководят.

«Я умышленно убрал темы, связанные с работой пресс-служб. У нас иногда из-за безынициативности руководителей министерств, уменьшения внимания, недооценки данного вопроса мы иногда даже на еженедельные брифинги не можем подобрать актуальную тему. Этот вопрос назрел. Я предлагаю подготовить выступление на одном из субботних совещаний у Президента республики», — отметил Сафаров.