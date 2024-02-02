Асгат Сафаров: «Медиапространство превращается в арену для борьбы смыслов»

Перед заседанием коллегии Асгат Сафаров в сопровождении Айдара Салимгараева обошел выставку, на которой СМИ и медиапроекты представили свои достижения

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Военкоры завоевали внимание Сафарова на выставке медиадостижений

Перед заседанием коллегии глава Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров в сопровождении руководителя агентства «Татмедиа» Айдара Салимгараева обошел выставку, на которой СМИ и медиапроекты представили свои достижения. Больше всего внимания привлекли военкоры. Наиболее обстоятельный разговор у Сафарова произошел с военкором Ильясом Батыргариевым, который работает с продюсерским центром для блогеров Insight People. Он рассказал, что был во всех четырех регионах, особенно Сафарова заинтересовало, ездил ли блогер в Лисичанск, над которым Татарстан взял шефство.

Равиль Мукменов уже семь месяцев ведет проект «Герои СВО» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сафаров также задержался возле стенда автора спецпроектов «Татмедиа» Равиля Мукменова, который уже семь месяцев ведет проект «Герои СВО». Руководитель Аппарата Раиса РТ спросил прямо: «Чем помочь, что тебе надо, чтобы продолжать?» Мукменов сказал, что время, потому что это его индивидуальный проект, то есть он оператор, журналист и монтажер в одном лице. Сафаров шутя ответил, что с временем никак не поможет, но обещал посодействовать в обучении других журналистов, чтобы они смогли работать в проекте «Герои СВО».

«Надо денег ему дать, пусть он обучит. Правильно, делай школу», — поручил Сафаров.

Часть выставки «СВО глазами очевидца» фотокора «Татар-информа» Михаила Захарова, ездившего в Лисичанск с журналистом агентства Светланой Беловой в феврале и августе 2023 года, тоже привлекла внимание Сафарова.

«Молодец, я видел твои снимки!» — обратился к Захарову руководитель Администрации Раиса РТ.

Внимание Сафарова занял стенд ТНВ с роботом и гендиректор телерадиокомпании Ильшат Аминов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Далее внимание Сафарова занял стенд ТНВ с роботом и гендиректор телерадиокомпании Ильшат Аминов. Следом Сафарову по традиции вручили портрет — в этот раз из черно-белой мозаики-конструктора. Напомним, что в прошлом году ему подарили портрет, созданный некой нейросетью. Она изобразила Асгата Сафарова в доспехах и с конем.

Противостояние вбросам и фейкам – задача номер один

Салимгараев первым взял слово на коллегии и заявил, что ответственность журналистов сильно выросла.

«Многократно возросла ответственность за сказанное и написанное. Вы чувствуете ключевые вызовы, стоящие перед нашей страной и народом», — обратился Салимгараев к участникам коллегии.

Он отметил, что доверие аудитории от блогеров и инфлюенсеров вернулось к традиционной журналистике, которая опирается на факты, перепроверяет информацию и не идет на поводу у хайпа.

Салимгараев первым взял слово на коллегии и заявил, что ответственность журналистов сильно выросла Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Отрадно, что груз ответственности не заставил вас забыть главное предназначение нашей профессии — быть глашатаем общества, вовремя увидеть проблемы, озвучивать их и инициировать решение», — уверен руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Отдельно он сказал о задачах и вызовах для журналистов в этом году. Чуть больше месяца остается до выборов Президента России, которые пройдут 15-17 марта.

«В этой ситуации противостояние вбросам и фейкам становится задачей номер один. Волна провокаций в ряде национальных республик показала, как можно дестабилизировать обстановку. Мы внимательно анализируем эти события и везде видим одни и те же подходы и технологии», – отметил Салимгараев.

«Противостояние вбросам и фейкам становится задачей номер один» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще одна горячая тема – мигранты. Практически ежедневно, по словам руководителя агентства, предпринимаются попытки представить бытовые потасовки как массовые драки. «Трактуется это как отсутствие управляемости в отношении приезжих и необходимость граждан брать все в свои руки. Расчет такой: сработало в Башкирии, Якутии – значит, сработает везде», – заявил Салимгараев.

У Татарстана лидирующие позиции в ПФО по количеству пребывающих иностранных граждан. В агентстве «Татмедиа» ожидают, что провокаций на эту тему будет все больше, как и попыток раздуть ситуацию с приезжими.

«Пожалуйста, будьте внимательны. Военные действия идут не только на фронте», – обратился Салимгараев к коллегам. Он также ожидает активизации провокаций на тему выборов. Идет внедрение фейков в небольшие чаты.

Владимир Соловьев: «Сейчас так ухитряются работать, что даже опытные журналисты не могут различить фейк и правду» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На тему провокаций также высказался участник коллегии, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. С его слов, против РФ идет небывалая информационная война.

«Конечно, накануне и во время выборов будут разнообразные вбросы, фейки. Надо будет фильтровать информацию. Сейчас так ухитряются работать, что даже опытные журналисты не могут различить фейк и правду», — сказал Соловьев на заседании коллегии в Нацбиблиотеке РТ.

Самой важной темой для СМИ, подчеркнул Салимгараев, была и остается тема специальной военной операции. Тема поддержки мобилизованных, контрактников и добровольцев, а также их семей сплотила жителей Татарстана.

«Мы видим, как каждая публикация и сюжет с фронта находят горячий отклик у аудитории. Очень важно держать в фокусе героизм наших соотечественников, которые с оружием в руках защищают рубежи нашей родины», – обратился к журналистам глава агентства «Татмедиа».

Он отдельно поблагодарил журналистов «Татар-информа», ТНВ и «Казанских ведомостей» за репортажи с полей сражений. Салимгараев также сообщил, что ТНВ находится в стадии создания своего представительства в Луганской Народной Республике. Их задачей станут освещение хода восстановления подшефных городов – Лисичанска и Рубежного, а также хода ведения СВО.

Ильнар Идрисов: «Тюбетей – национальный головной убор татарского народа, и, надевая его, я стараюсь показать, что я татарин» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Блогер в тюбетейке

На коллегии много говорили о соцсетях и блогерах. Перед участниками коллегии выступил также Ильнар Идрисов. Он, как блогер, уже три года популяризирует татарскую культуру и язык. Идрисов, знакомый аудитории по коротким видеороликам на разных платформах, уже стал победителем республиканского конкурса по популяризации государственных языков Республики Татарстан и работает куратором медиашколы «ШЭП».

«На самом деле, люди называют меня парнем в тюбетейке. Тюбетей – национальный головной убор татарского народа, и, надевая его, я стараюсь показать, что я татарин», – сказал он присутствующим на татарском языке, а показанный ролик Идрисова на русском языке вызвал улыбки и смех в зале.

Самые популярные ролики блогера набрали в TikTok 60 млн просмотров, в YouTube – 13 млн просмотров. Он назвал контент, который пользуется наибольшим спросом: национальная кухня и танцы, особенности народной речи. Вероятно, это надо взять на вооружение республиканским СМИ, чтобы попасть в сердце аудитории.

Рифкат Минниханов отметил, что особенность этого года — необходимость комплексно освещать мероприятия, связанные с научно-технологическими достижениями академических и промышленных организаций Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татар-информ» и ТНВ – лидеры по освещению научной тематики

Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов отметил, что для журналистов особенность этого года заключается в необходимости комплексно освещать мероприятия, связанные с наиболее важными научно-технологическими достижениями академических и промышленных организаций Татарстана. Он также упомянул о тесном взаимодействии Академии наук Татарстана и «Татмедиа». СМИ-партнерами Академии наук Татарстана являются телеканалы, печатные и электронные СМИ, радио, а также информационные агентства.

Во время выступления на экране демонстрировались слайды, из которых следовало, что «Татар-информ» и ТНВ являются лидерами среди СМИ Республики Татарстан по освещению научной тематики.

«Всего в 2023 году у представителей Академии наук Татарстана более 600 публикаций в печатных и электронных СМИ, газетах, журналах и новостных порталах. Значительная часть материалов освещает темы, связанные с социально-экономической, гуманитарной и другими сферами нашей жизни», — сказал Минниханов.

Он заверил, что академия готова помогать представителям СМИ, предоставлять доступ к экспертам, давать информацию о разработках. Кроме того, планируется организовать обучение для журналистов, освещающих научную тематику. Он напомнил, что когда был на посту экс-главы ГИБДД, тоже проводилось аналогичное обучение, чтобы журналисты владели терминологией и точно освещали информацию, связанную с работой ГАИ.

Глава Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров перечислил журналистам республики пять задач на год Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Пять задач от Сафарова

Глава Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров перечислил журналистам республики пять задач на год. Он отметил, что все сложнее понять, где истина, а где нас пытаются одурманить и одурачить ложной информацией.

«В условиях проведения СВО, в преддверии важнейших общественно-политических и международных мероприятий коммуникационная среда остается полем напряженной информационной войны. Медиапространство становится изощреннее, перестает быть совокупностью людей, превращаясь в арену для борьбы смыслов», – метафорически выразился Асгат Сафаров.

Это становится вызовом для современных журналистов, но именно они отвечают за информационную безопасность страны и благополучие жителей Татарстана, отметил он.

Первая задача – это информационная поддержка и освещение выборов Президента России в марте 2024 года.

«Внимание наших оппонентов также приковано к избирательной кампании. Избирательный процесс и процедура голосования регулярно становятся предметом массированной атаки прозападных сил. Дискредитация выборов в этом году становится их основной целью», – заявил Сафаров.

По его мнению, нужна мобилизация сил всех российских журналистов, а главная задача СМИ – отражение легитимности выборов, противодействие искусственным скандалам и вбросам. Также в 2024 году должны состояться выборы в Госсовет Татарстана, а задачей для представителей СМИ являеся должное информационное освещение.

«В условиях проведения СВО, в преддверии важнейших общественно-политических и международных мероприятий коммуникационная среда остается полем напряженной информационной войны» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вторая задача от Сафарова – это борьба с фейками.

«Фейки и инфопровокации стали элементом дестабилизации в стране и отдельных регионах Россиях. Эти вражеские ресурсы пытаются разрушить наше единство на национальном и многоконфессиональном уровне. Примеров было достаточно. Мы помним события в Дагестане, Башкортостане. Мы видим, что в первую очередь под ударом находятся национальные республики», – заявил руководитель Аппарата Раиса РТ.

Искусственными скандалами и громкими заголовками пытаются разрушить разобщить людей, поселить в них страх и панику. Подталкивание к протестам и их координация – это неотъемлемая часть работы заинтересантов из-за рубежа, уверен Сафаров.

«Татарстан – один из регионов России, который находится в центре внимания западных стран. Мы всегда с вами гордились и гордимся тем уровнем межнационального и межрелигиозного согласия, которые у нас сложился в республике. Это наша сила, которая позволяет Татарстану развиваться в соответствии с традиционными ценностями», – подчеркнул он.

Задача номер три – громче рассказывать о семейных и традиционных ценностях, поскольку 2024 год объявлен в России Годом семьи. Важно рассказывать об укреплении института семьи, защите детства, повышать имидж материнства и отцовства, говорить о семьях военнослужащих, отметил Сафаров.

Четвертая задача – поскольку Раис Татарстана объявил 2024 год в регионе Годом научно-технологического развития, то эта тема должна звучать и в СМИ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я бы попросил поддержать Рифката Нургалиевича [Минниханова], Академию наук РТ и по полной программе отработать», – обратился Сафаров к Салимгараеву и всей медиаотрасли.

Кроме того, он посоветовал журналистам и представителям СМИ осваивать нейросети и искусственный интеллект. Это освободит время на креатив и облегчит рутинную работу, считает Сафаров. Он рассказал, что ему на ТНВ уже показали, как прогноз погоды сможет давать искусственный интеллект. «Надеюсь, это реальная работа, а не только для коллегии ты подготовил! Ну удачи тебе, Ильшат!» – обратился он к Аминову.

Пятая задача – не теряют своей актуальности традиционные темы, в том числе празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, реализация молодежной политики и многие другие.

«В числе приоритетных задач – организация общественно-просветительской работы по вопросам противодействия коррупции», – дал последнее наставление Сафаров.

Отдельно глава Администрации Раиса Татарстана поблагодарил военкоров, которые ездят в зону специальной военной операции. «Честь им и хвала!» – сказал Сафаров.

Важны не только материалы из зоны боевых действий, но и те, которые рассказывают о героях, вернувшихся на родину, о руководителях из региона, кто ездит в зону СВО, о волонтерах и других. «Эти темы в сердцах ваших читателей находят отклик и помогают сформировать целостное и уважительное отношение к своей Родине», – заявил Асгат Сафаров.

Главный редактор татарской редакции «Татар-информа» и электронной газеты «Интертат» Рамис Латипов получил почетное звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Он поблагодарил журналиста «Татар-информа» Светлану Белову, фотокорреспондента Михаила Захарова и журналиста АО «Татмедиа» Равиля Мукменова за освещение событий в зоне специальной военной операции в 2023 году.

В заключение Сафаров напомнил, что помимо выборов в Татарстане в 2024 году запланировано множество международных мероприятий высшего уровня, в том числе саммит и Игры БРИКС, «Игры будущего», KazanForum и другие. Эти события должны быть максимально освещены.

Фотокорреспондент «Татар-информа» Рамиль Гали получил Благодарность Раиса Татарстана. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Традиционно коллегия «Татмедиа» закончилась вручением наград. Главный редактор татарской редакции «Татар-информа» и электронной газеты «Интертат» Рамис Латипов получил почетное звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ». Фотокорреспондент «Татар-информа» Рамиль Гали получил Благодарность Раиса Татарстана.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»