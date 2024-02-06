Сафаров: «Динамо» - старейшее из спортивных обществ, никогда свою страну не подводило

Асгат Сафаров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани состоялось заседание Пленума Физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ. Перед началом заседания председатель спортивного общества и руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров в разговоре с журналистами отметил, что «Динамо» было и остаётся самым успешным и лучшим спортивным обществом республики.

«Успехи у "Динамо" всегда были есть и будут. Это традиции нашего спортивного общества. "Динамо" было и остаётся самым успешным и лучшим спортивным обществом РТ. Складывалось по-разному. Конечно, есть и достижения, есть и огорчения. Наш женский волейбольный клуб "Динамо – Ак Барс" пока не может выйти на нужный уровень. А вот выступление наших стрелков принесли республике кучу наград. Так что в целом я доволен работой нашего общества», – подчеркнул Сафаров.

Так же он отметил, что «Динамо» – это то общество, которое смогло сохранить всю систему организации спортивного движения.

«Наше общество было и остаётся спортивной опорой России. "Динамо" – это старейший из спортивных обществ страны, которое никогда свою страну не подходило», – резюмировал председатель спортивного общества.