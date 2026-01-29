Асгат Сафаров: «Динамо» — это история страны, история силы, сильной воли и характера»

Фото: "Татар-информ"

Руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан, председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров во время торжественной части мероприятия, посвященного 100-летию Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан обратился к РТ Рустаму Минниханову. Он отметил преемственность в деле поддержки общества от руководителей республики, подчеркнув, что «Динамо» поддерживал и первый глава Республики.

«Позвольте мне от имени общественно-государственной организации "Физкультурно-спортивное общество «Динамо» Республики Татарстан" поблагодарить вас за высокую оценку деятельности нашего движения. Я искренне признателен лично вам, Рустам Нургалиевич, а также Минтимеру Шариповичу (Шаймиеву – прим. «Татар-информ»), которые все эти годы поддерживали наше динамовское движение. Особые слова благодарности, Рустам Нургалиевич, за поддержку наших игровых команд, которые на сегодняшний день являются одними из самых лучших спортивных команд Российской Федерации по волейболу и хоккею на траве. Я признателен всем, кто с нами, кто поддерживает нас, всем, кто нашел возможность сегодня приехать и разделить этот замечательный праздник с нами», – завершил свое обращение Асгат Сафаров.

После чего Асгат Ахметович обратился к ветеранам татарстанского общества «Динамо». Он отметил, что «Динамо» всегда было оплотом страны и воспитало множество патриотов.

«Дорогие коллеги-динамовцы, уважаемые ветераны спорта! Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой — столетием. История общества «Динамо» — история страны, история силы, сильной воли, характера, патриотов своей страны. Это история людей, которые защищают нашу страну от внутренних и внешних угроз, отстаивают честь России и малой родины на различных состязаниях.

Убежден, «Динамо» является оплотом спортивного и нравственного развития страны, динамовские принципы и ориентиры совпадают с коренными интересами нашего государства и нации. Подчеркну, что общество «Динамо» представляет редкий по своей эффективности пример масштабного подхода государства к решению задач в сфере массового спорта и спорта высших достижений, патриотического воспитания молодежи. Еще в 1998 году Совет Безопасности России признал общество «Динамо» национальным достоянием.

Представители «Динамо» Татарстана вносят, безусловно, значительный вклад в развитие динамовского движения России. За многолетнюю и славную историю «Динамо» по праву вписало победные страницы в летопись мирового спорта», – подчеркнул Асгат Сафаров.