Асгат Сафаров: «Аудитории мало самого контента, ей интересно знать, кто за ним стоит»

В условиях информационного шума очень важно привлечь внимание аудитории к социально значимой информации, которая тонет в потоках развлекательного контента и рекламы. Для этого журналистам важно заботиться о развитии собственного авторского бренда. Такое мнение выразил руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан Асгат Сафаров на коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«Реалии таковы, что практически все свободное время потребитель проводит с гаджетами. Цикл внимания аудитории сократился. В этом смысле социально значимая информация конкурирует за внимание аудитории с развлечениями и рекламой. И перед вами стоит непростая задача привлечь внимание читателя и зрителя в первые 3 секунды. Иначе он переключится на что-то другое», — сказал Сафаров.

Руководитель Аппарата Президента РТ пояснил, что с развитием цифровых технологий, важной составляющей становится личность журналиста, формирование его личного бренда как в социальных сетях.

«Аудитории мало самого контента, ей интересно знать, кто за ним стоит. Что автор думает об актуальных темах повестки, чем увлекается, что он ест на завтрак. Развитие личного бренда журналиста способствует возникновению у него авторитета в глазах аудитории. Поэтому важно вкладываться в людей, в авторов, поощрять их желание получать дополнительное образование. При такой модели отношений выиграют обе стороны», — уточнил Сафаров.