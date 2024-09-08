Асафов: Татарстан — передовой регион по системе наблюдения на выборах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан входит в число передовых регионов России по развитию системы общественного наблюдения на выборах. Об этом заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, политолог Александр Асафов на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«Система общественного наблюдения хорошо развита в ряде регионов, и Татарстан относится к одним из передовых», — сказал спикер.

По его словам, в республике задействованы все форматы общественного наблюдения за голосованием. На участках работают 16 тыс. подготовленных и обученных наблюдателей, ведется видеонаблюдение.

Асафов отметил, что методы, которые используются для общественного наблюдения в Татарстане, применимы и в других регионах России.

«В Татарстане есть уникальный опыт, находки. Например, то, что касается информирования избирателей о грядущих выборах. Здесь можно поставить только самую высокую оценку», — подчеркнул он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва проходят сегодня, 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК Татарстана зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Все 2760 избирательных участков в республике открылись в 7 утра, их работа продолжится до 8 вечера.