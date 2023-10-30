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Асад, Закария и Аэлла оказались самыми редкими именами новорожденных в Казани
Управление ЗАГС Казани назвало самые редко встречающиеся и наиболее популярные имена, которые давали на минувшей неделе, с 23 по 29 октября, жители столицы Татарстана своим детям.
Самыми редкими среди мужских имен оказались Расул, Резат, Халид, Асад и Закария. Наименее распространенными женскими именами стали Рубина, Атея, Аэлла, Анита, Мира, Таисия, Амилия и Алита.
Чаще всего на прошлой неделе родители мальчиков давали им такие имена, как Роберт, Марк, Макар, Адель и Матвей. Для девочек семьи наиболее часто выбирали следующие имена: Самира, Дарья, София и Кира.
Всего в Казани за семь дней родились 354 ребенка: 175 девочек и 179 мальчиков, информирует пресс-служба мэрии со ссылкой на Управление ЗАГС.
Неделей ранее Севиль, Модонна и Иса стали самыми редкими именами новорожденных в столице Татарстана.
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