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Асад: Решения Путина восстанавливают баланс на мировой арене
Решения Президента Владимира Путина возвращают Россию на международную арену, уверен Президент Сирии Башар Асад. Об этом он заявил в интервью каналу «Соловьев Live».
«Если смотреть на данную тему в плане мирового баланса сил, то и здесь нельзя разъединить Россию и решения ее руководства. Решения, принятые Президентом Путиным, возвращают Россию на международную арену и восстанавливают баланс», — заявил сирийский лидер.
Он напомнил, что Россия вместе с Сирией борется с терроризмом. «Для нас человек, который принял решение дать отпор террору в Сирии, разумеется, имеет значение», — заверил Асад.
В заключение он поделился мнением, что РФ является страной, от которой зависит будущее всего мира.
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