Асад: Решения Путина восстанавливают баланс на мировой арене

Решения Президента Владимира Путина возвращают Россию на международную арену, уверен Президент Сирии Башар Асад. Об этом он заявил в интервью каналу «Соловьев Live».

«Если смотреть на данную тему в плане мирового баланса сил, то и здесь нельзя разъединить Россию и решения ее руководства. Решения, принятые Президентом Путиным, возвращают Россию на международную арену и восстанавливают баланс», — заявил сирийский лидер.

Он напомнил, что Россия вместе с Сирией борется с терроризмом. «Для нас человек, который принял решение дать отпор террору в Сирии, разумеется, имеет значение», — заверил Асад.

В заключение он поделился мнением, что РФ является страной, от которой зависит будущее всего мира.