Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах и обсудил с ним Украину и сектор Газа
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Египта Абдельфаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Ас-Сиси поздравил Путина с переизбранием на пост Президента России, а также отметил его личный вклад в развитие отношений между странами. В ответ тот поздравил народ Египта с наступлением священного месяца Рамадан.
«С удовлетворением констатировано, что многоплановое российско-египетское сотрудничество успешно развивается в русле стратегического партнерства, реализуются масштабные взаимовыгодные проекты в различных областях», — сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств затронули в беседе вопросы международной повестки, в частности Украину, израильско-палестинский конфликт, включая гуманитарную обстановку в секторе Газа.
Египетский лидер подчеркнул, что Каир планирует активно участвовать в мероприятиях БРИКС в рамках российского председательства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»