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Политика 21 марта 2024 19:41

Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах и обсудил с ним Украину и сектор Газа

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Египта Абдельфаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ас-Сиси поздравил Путина с переизбранием на пост Президента России, а также отметил его личный вклад в развитие отношений между странами. В ответ тот поздравил народ Египта с наступлением священного месяца Рамадан.

«С удовлетворением констатировано, что многоплановое российско-египетское сотрудничество успешно развивается в русле стратегического партнерства, реализуются масштабные взаимовыгодные проекты в различных областях», — сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств затронули в беседе вопросы международной повестки, в частности Украину, израильско-палестинский конфликт, включая гуманитарную обстановку в секторе Газа.

Египетский лидер подчеркнул, что Каир планирует активно участвовать в мероприятиях БРИКС в рамках российского председательства.

#Владимир Путин #Египет
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