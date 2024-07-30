Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
АС РТ оставил в силе решение о взыскании с экс-члена правления ТФБ почти 10 млрд рублей
Сегодня Арбитражный суд РТ отказал бывшему члену правления «Татфондбанка» Розе Якушкиной в пересмотре по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» судебного акта о взыскании убытков на 9,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе АСВ.
Помимо этого, ранее к субсидиарной ответственности были привлечены восемь человек, контролировавших банк, включая бывшего бенефициара Роберта Мусина. Потенциальный размер ответственности – более 129 млрд рублей.
Основанием для привлечения этих лиц к субсидиарной ответственности и взыскания убытков с Якушкиной стали действия по выдаче технических кредитов и другие схемы по выводу ликвидных активов из банка.
Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у этой кредитной организации в 2017 году, поскольку «ПАО «Татфондбанк» при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые риски».
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников