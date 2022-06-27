АрхПикник в компании скульптур из дерева: Атабаево стало новой точкой притяжения

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Атабаево в Лаишевском районе является уникальным селом хотя бы потому, что именно здесь сливаются воедино две реки – Кама и Волга. Но вчера село перевернуло страницу своей истории и стало новой туристической точкой на карте Татарстана, проведя Архитектурный пикник.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Скульпторы и художники под открытым небом создали парк скульптур из природных материалов, которые вписались в уникальный ландшафт местности. «Поймать» огромную рыбу или помериться ростом с деревянным зайцем, покачаться на качелях вместе с гусем или усесться прямо на солнце – совершенно точно гости пикника не остались без уникальных фотографий.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Эти фигуры вдохновлены самой природой, и они воплощают саму жизнь. И будет здорово, если они заставят общество хотя бы ненадолго отвлечься от смартфонов и восхититься результатом симбиоза человеческого труда и природных ресурсов. А еще – обратить внимание общественности на такую прекрасную профессию как скульптор», – поделилась мнением ведущий скульптор Татарстана, заслуженный деятель искусств РТ Асия Миннуллина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сделанные из экоматериалов фигуры – результат труда молодых и амбициозных скульпторов Татарстана, окончивших ныне закрытый Казанский филиал Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. На помощь к ним пришли студенты Фешинского училища. Нужно отметить, что ребята откликнулись на инициативу на безвозмездной основе.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы находимся в заповедной зоне, и нам хотелось украсить ее чем-то необыкновенным, при этом гармонично вписывающимся в местный ландшафт. Так и родилась идея создания экоскульптур. Сам же архпикник – объединяющее все народы Поволжья событие в современной интерпретации. Оглянитесь – здесь находят себя как старшее поколение, так и молодое. А значит, мы добились цели, к которой шли», – поделилась мнением идейный вдохновитель, заведующая Атабаевского сельского дома культуры Гульфия Сабирова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гостей нового парка скульптур ждала разнообразная программа. С самого утра и до вечера на нескольких площадках фестиваля, сконцентрированных на прибрежной полосе, развернулись всевозможные активности.

Центром действия стала концертная программа, в которой приняли участие коллективы республики. Здесь фолк-группа «Закария» через свое творчество знакомила публику с культурой народов Поволжья в современной обработке, а трио «Кейптаун» представило нестареющие джазовые стандарты и известные мелодии в оригинальных аранжировках. Не обошлось и без современных сетов от Matur Dj’s.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Любители хендмейда быстро заполнили палатки, где проводились мастер-классы по флористике и твистингу, а детей увлекли занятия по акварели и мыльным пузырям. Едва ли кого-либо оставили равнодушными «дымящиеся» лакомства, приготовленные во время криошоу.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для самых активных неподалеку развернулся волейбольный турнир, где завязалась нешуточная борьба за победу. А любители медитации нашли свое место на мастер-классе по йоге.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Проект “АрхПикник” родился в январе 2022 года, в галерее современного искусства “Окно”, когда мы с ребятами-скульпторами работали над созданием их персональной выставки “Точка прикосновения”. Тогда возникла идея создать более масштабное мероприятие, выходящее за рамки стен галереи, и даже открыть новую творческую точку на карте Татарстана для туристов и жителей республики. Идеальным местом стало побережье Камы, с прекрасным ландшафтом и яркими красками. А сотрудничество с сельским ДК культуры придало идее окончательный колорит! Мы планируем, чтобы наш АрхПикник стал ежегодным, с сезонными встречами и праздниками в парке этноскульптур», – рассказала идейный вдохновитель проекта, руководитель Галереи современного искусства «Окно», член Союза художников РТ Диляра Байчурина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она подчеркнула, что масштаб проекта будет ежегодно увеличиваться. Планируется, что в дальнейшем праздник может приобрести общероссийский и в будущем, возможно, международный формат, на который будут приглашены скульпторы из разных уголков мира.

Организаторами архпикника в Атабаево выступили: Творческое объединение скульпторов «Точка прикосновения», КХУ им. Фешина, Галерея «ОКНО», Атабаевский сельский дом культуры при поддержке ООО «Агрофирма Атабаевская».