Архивы Татарстана и Марий Эл подписали договор о сотрудничестве

В Йошкар-Оле делегация Государственного архива Республики Татарстан во главе с директором Сергеем Гороховым подписала договор о сотрудничестве с Государственным архивом Республики Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба Госархива РТ.

Кроме того, между сторонами состоялся обмен цифровыми копиями документов, представляющих взаимный историко-культурный интерес. Этот шаг направлен на пополнение информационных ресурсов обоих архивов и открывает новые возможности для исследователей.

Помимо этого, в ходе деловой встречи, в которой приняли участие директор архива Марий Эл Александр Одинцов и коллектив учреждения, стороны обсудили актуальные вызовы архивной отрасли и дальнейшие перспективы совместной работы.

«Сегодняшний визит – это логичное продолжение межрегионального диалога, инициированного нашим руководством. Архив Татарстана заинтересован в укреплении профессиональных связей, и мы видим большой потенциал в совместных проектах с марийскими коллегами», – отметил директор Госархива РТ Сергей Горохов.

Гости из Казани также ознакомились с выставочной деятельностью коллег, посетив экспозицию «Русский исход», посвященную 105-летию окончания Гражданской войны в России.

Подписанный договор и состоявшийся обмен знаменуют новый этап в развитии архивного дела двух регионов, способствуя сохранению и популяризации общего историко-документального наследия.

