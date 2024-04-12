Архивная служба Татарстана выяснила интересные факты о собаке-космонавте Чернушке

Мало кому известно, что помимо известных Белки и Стрелки полет в космос совершила и Чернушка. Собака-космонавт вместе с манекеном человека и мелкими животными приземлилась 9 марта 1961 года в окрестностях села Старый Токмак Татарской АССР, в 9 км от Заинска.

Полет совершался на космическом корабле «Восток» чуть более чем за месяц до отправки в космос первого космонавта Юрия Гагарина.

Архивный отдел Заинского района посвятил выставку этому событию.

«Незадолго до обеда жители Заинска и окрестных деревень услышали сильный двойной хлопок наподобие выстрела артиллерийского орудия на расстоянии. Но мартовское небо было закрыто плотным слоем облаков, разглядеть что-либо было невозможно.

Учительница биологии Старотокмакской восьмилетней школы Т. Я. Семенычева, взглянув в окно классной комнаты, увидела, спускающиеся на парашюте человека и темный предмет круглой формы.

— Ребята, посмотрите!

Но ребят и след простыл. Они, обгоняя друг друга, мчались к месту события, а чуть позже над ними застрекотал вертолет.» (из ф.л.п. В.С. Малахов, д.№ 2, л.154-157).

В декабре 2011 года в Заинске была открыта памятная композиция, посвященная Чернушке. Двухметровый памятник из бронзы и сплава черных металлов имитирует космический аппарат в форме земного шара. Он расположен на подиуме, с которого на фоне следа спутника в космосе спускается собака.

Спутся 10 лет вокруг монумента появились макеты планет Солнечной системы.